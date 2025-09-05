https://1prime.ru/20250905/chen-861810177.html

Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай

Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай - 05.09.2025, ПРАЙМ

Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай

Добавлены подробности (четвертый абзац) | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T02:09+0300

2025-09-05T02:09+0300

2025-09-05T02:09+0300

общество

экономика

мировая экономика

китай

пекин

кнр

ким чен ын

ван и

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861810177.jpg?1757027394

Добавлены подробности (четвертый абзац) МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай, сообщает радиостанция "Голос Кореи". В четверг вечером южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что специальный поезд с Ким Чен Ыном покидает железнодорожный вокзал Пекина. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын побывал с визитом в КНР и вернулся" - говорится в сообщении "Голоса Кореи". Как передает, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), для проводов Ким Чен Ына на вокзал в Пекине выезжали министр иностранных дел КНР Ван И, мэр Пекина Инь Юн и другие высокопоставленные руководители партии и правительства Китая. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

китай

пекин

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, китай, пекин, кнр, ким чен ын, ван и, владимир путин