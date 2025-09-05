https://1prime.ru/20250905/chen-861810177.html
Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся домой после визита в Китай, сообщает радиостанция "Голос Кореи".
В четверг вечером южнокорейское агентство Рёнхап передавало, что специальный поезд с Ким Чен Ыном покидает железнодорожный вокзал Пекина.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын побывал с визитом в КНР и вернулся" - говорится в сообщении "Голоса Кореи".
Как передает, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), для проводов Ким Чен Ына на вокзал в Пекине выезжали министр иностранных дел КНР Ван И, мэр Пекина Инь Юн и другие высокопоставленные руководители партии и правительства Китая.
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики во вторник прибыл в КНР с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. В среду он вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
