СМИ объяснили, почему Трамп отказывается от угроз в адрес России - 05.09.2025
Политика
https://1prime.ru/20250905/cnn-861835472.html
СМИ объяснили, почему Трамп отказывается от угроз в адрес России
СМИ объяснили, почему Трамп отказывается от угроз в адрес России - 05.09.2025, ПРАЙМ
СМИ объяснили, почему Трамп отказывается от угроз в адрес России
Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T10:14+0300
2025-09-05T10:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из его администрации. Трамп ранее устанавливал сроки для достижения перемирия между Россией и Украиной и угрожал ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. "Трамп ранее грозил "суровыми последствиями" в адрес (президента РФ Владимира) Путина, если он не завершит войну, хотя американски президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры", - говорится в сообщении телеканала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с Трампом и Владимиром Зеленским.
https://1prime.ru/20250905/putin-861829653.html
10:14 05.09.2025
 
СМИ объяснили, почему Трамп отказывается от угроз в адрес России

CNN: Трамп опасается срыва переговоров по Украине из-за угроз в адрес России

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из его администрации.
Трамп ранее устанавливал сроки для достижения перемирия между Россией и Украиной и угрожал ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
"Трамп ранее грозил "суровыми последствиями" в адрес (президента РФ Владимира) Путина, если он не завершит войну, хотя американски президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с Трампом и Владимиром Зеленским.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
09:26
 
