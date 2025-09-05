СМИ объяснили, почему Трамп отказывается от угроз в адрес России

https://1prime.ru/20250905/cnn-861835472.html
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из его администрации. Трамп ранее устанавливал сроки для достижения перемирия между Россией и Украиной и угрожал ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. "Трамп ранее грозил "суровыми последствиями" в адрес (президента РФ Владимира) Путина, если он не завершит войну, хотя американски президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры", - говорится в сообщении телеканала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с Трампом и Владимиром Зеленским.
