https://1prime.ru/20250905/cnn-861835472.html

СМИ объяснили, почему Трамп отказывается от угроз в адрес России

СМИ объяснили, почему Трамп отказывается от угроз в адрес России - 05.09.2025, ПРАЙМ

СМИ объяснили, почему Трамп отказывается от угроз в адрес России

Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T10:14+0300

2025-09-05T10:14+0300

2025-09-05T10:14+0300

политика

россия

украина

сша

москва

дональд трамп

дмитрий песков

владимир зеленский

cnn

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп опасается, что осуществление угроз в отношении России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников из его администрации. Трамп ранее устанавливал сроки для достижения перемирия между Россией и Украиной и угрожал ввести 100-процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. "Трамп ранее грозил "суровыми последствиями" в адрес (президента РФ Владимира) Путина, если он не завершит войну, хотя американски президент в частном порядке опасается, что принятие мер может сорвать переговоры", - говорится в сообщении телеканала. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин открыт для разного рода встреч по Украине, в том числе к трехсторонним переговорам с Трампом и Владимиром Зеленским.

https://1prime.ru/20250905/putin-861829653.html

украина

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, cnn