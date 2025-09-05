Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/cnn-861854919.html
В США заметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа
В США заметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа - 05.09.2025, ПРАЙМ
В США заметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп согласились в том, что европейские страны мешают разрешению конфликта в Украине, сообщает CNN. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T15:28+0300
2025-09-05T15:28+0300
дональд трамп
владимир путин
украина
в мире
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861440679_0:0:3397:1912_1920x0_80_0_0_f1067aa38fa512bb891d428043fddecf.jpg
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились в том, что европейские страны мешают разрешению конфликта в Украине, сообщает CNN. "Они снова на одной волне. Президенты США и России теперь делают особый акцент на Европе", — говорится в публикации.В четверг прошло заседание так называемой коалиции желающих в гибридном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Владимир Зеленский тоже присутствовал. Президент США подключился дистанционно по видеосвязи. Согласно источникам немецкого издания Bild, между лидерами состоялся эмоциональный телефонный разговор. Reuters, ссылаясь на анонимного представителя Белого дома, уточняет, что Трамп настаивал на прекращении закупок российской нефти.
https://1prime.ru/20250901/zelenskiy-861605713.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861440679_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_81087b89f75ba358b000c8b78716fdac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, владимир путин, украина, в мире, европа
Дональд Трамп, Владимир Путин, УКРАИНА, В мире, ЕВРОПА
15:28 05.09.2025
 
В США заметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа

CNN: Путин и Трамп считают Европу помехой для разрешения кризиса на Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились в том, что европейские страны мешают разрешению конфликта в Украине, сообщает CNN.
"Они снова на одной волне. Президенты США и России теперь делают особый акцент на Европе", — говорится в публикации.

В четверг прошло заседание так называемой коалиции желающих в гибридном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Владимир Зеленский тоже присутствовал. Президент США подключился дистанционно по видеосвязи.

Согласно источникам немецкого издания Bild, между лидерами состоялся эмоциональный телефонный разговор. Reuters, ссылаясь на анонимного представителя Белого дома, уточняет, что Трамп настаивал на прекращении закупок российской нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
В Киеве удивились словам Зеленского о территориях
1 сентября, 17:11
 
Дональд ТрампВладимир ПутинУКРАИНАВ миреЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала