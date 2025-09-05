https://1prime.ru/20250905/cnn-861854919.html

В США заметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа

В США заметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа - 05.09.2025, ПРАЙМ

В США заметили важную деталь в отношениях Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп согласились в том, что европейские страны мешают разрешению конфликта в Украине, сообщает CNN. | 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились в том, что европейские страны мешают разрешению конфликта в Украине, сообщает CNN. "Они снова на одной волне. Президенты США и России теперь делают особый акцент на Европе", — говорится в публикации.В четверг прошло заседание так называемой коалиции желающих в гибридном формате под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Владимир Зеленский тоже присутствовал. Президент США подключился дистанционно по видеосвязи. Согласно источникам немецкого издания Bild, между лидерами состоялся эмоциональный телефонный разговор. Reuters, ссылаясь на анонимного представителя Белого дома, уточняет, что Трамп настаивал на прекращении закупок российской нефти.

