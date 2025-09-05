Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ДФО работают над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/dfo-861811122.html
В ДФО работают над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки
В ДФО работают над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки - 05.09.2025, ПРАЙМ
В ДФО работают над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики работает над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки, сообщил журналистам на юбилейном... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T03:13+0300
2025-09-05T03:13+0300
экономика
россия
бизнес
дальний восток
арктика
владивосток
алексей чекунков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861811122.jpg?1757031205
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики работает над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки, сообщил журналистам на юбилейном Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава министерства Алексей Чекунков. "Мы, как вода, которая точит камень, постоянно понемножечку добавляем категории к тем, которые уже приняты. Вы знаете, что она начиналась как молодежная ипотека, были только категории до 35 лет, потом к ней добавились врачи и учителя, независимо от возраста. Потом добавились работники оборонно-промышленных предприятий и, конечно, ветераны специальной военной операции. Не буду сейчас раскрывать всех карт, но скажу вам, что мы продолжаем работать над тем, чтобы круг получателей дальневосточной ипотеки был все шире и шире", - сказал Чекунков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
дальний восток
арктика
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, дальний восток, арктика, владивосток, алексей чекунков
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Алексей Чекунков
03:13 05.09.2025
 
В ДФО работают над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки

Чекунков: министерство работает над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики работает над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки, сообщил журналистам на юбилейном Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава министерства Алексей Чекунков.
"Мы, как вода, которая точит камень, постоянно понемножечку добавляем категории к тем, которые уже приняты. Вы знаете, что она начиналась как молодежная ипотека, были только категории до 35 лет, потом к ней добавились врачи и учителя, независимо от возраста. Потом добавились работники оборонно-промышленных предприятий и, конечно, ветераны специальной военной операции. Не буду сейчас раскрывать всех карт, но скажу вам, что мы продолжаем работать над тем, чтобы круг получателей дальневосточной ипотеки был все шире и шире", - сказал Чекунков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесДальний ВостокАРКТИКАВладивостокАлексей Чекунков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала