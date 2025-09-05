https://1prime.ru/20250905/dfo-861811122.html

В ДФО работают над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики работает над расширением круга получателей дальневосточной ипотеки, сообщил журналистам на юбилейном Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава министерства Алексей Чекунков. "Мы, как вода, которая точит камень, постоянно понемножечку добавляем категории к тем, которые уже приняты. Вы знаете, что она начиналась как молодежная ипотека, были только категории до 35 лет, потом к ней добавились врачи и учителя, независимо от возраста. Потом добавились работники оборонно-промышленных предприятий и, конечно, ветераны специальной военной операции. Не буду сейчас раскрывать всех карт, но скажу вам, что мы продолжаем работать над тем, чтобы круг получателей дальневосточной ипотеки был все шире и шире", - сказал Чекунков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

