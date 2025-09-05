https://1prime.ru/20250905/dvo-861810470.html
ДВО РАН и комитет Госдумы договорились о сотрудничестве
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Дальневосточное отделение (ДВО) РАН и комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики на полях Восточного экономического форума договорились о сотрудничестве в области научного и экспертного сопровождения законопроектов для этой территории.
"Соглашение о сотрудничестве между ДВО РАН и комитетом Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики заключено на площадке юбилейного ВЭФ-2025. Документ создает правовую основу для системного взаимодействия между сторонами с целью использования научного потенциала для законодательного и социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении ДВО РАН.
Соглашение подписали вице-президент РАН, председатель ДВО РАН академик Юрий Кульчин и председатель комитета ГД Николай Харитонов.
Цель соглашения – организовать сотрудничество для научного и экспертного сопровождения законопроектов для развития Дальнего Востока и Арктики. В том числе, к экспертизе законопроектов будут привлекать академическое сообщество Дальнего Востока, ученые будут участвовать в создании научно-технических программ для решения проблем региона и готовить предложения по совершенствованию законодательства. Кроме того, соглашение предусматривает поддержку научных проектов, связанных с Дальним Востоком и Арктикой.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
