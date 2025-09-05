Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, выстояла - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861810680.html
Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, выстояла
Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, выстояла - 05.09.2025, ПРАЙМ
Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, выстояла
Российская экономика, несмотря на санкции, выстояла и открыла новые возможности для своего развития, заявил генпрокурор России Игорь Краснов. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T02:58+0300
2025-09-05T02:58+0300
россия
экономика
владивосток
игорь краснов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861810680.jpg?1757030290
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на санкции, выстояла и открыла новые возможности для своего развития, заявил генпрокурор России Игорь Краснов. "Сегодня даже идеологи антироссийских санкций признают, что любые ограничительные меры имеют обоюдоострый характер и они не сработали так как им хотелось бы - наша экономика выстояла и открыла новые возможности для своего перспективного развития", - сказал он, выступая на полях ВЭФ. Краснов отметил и нарастающий интерес к специальной сессии Генпрокуратуры в рамках Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, игорь краснов
РОССИЯ, Экономика, Владивосток, Игорь Краснов
02:58 05.09.2025
 
Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, выстояла

Генпрокурор Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, открыла новые возможности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на санкции, выстояла и открыла новые возможности для своего развития, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
"Сегодня даже идеологи антироссийских санкций признают, что любые ограничительные меры имеют обоюдоострый характер и они не сработали так как им хотелось бы - наша экономика выстояла и открыла новые возможности для своего перспективного развития", - сказал он, выступая на полях ВЭФ.
Краснов отметил и нарастающий интерес к специальной сессии Генпрокуратуры в рамках Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯВладивостокИгорь Краснов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала