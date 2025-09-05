Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, выстояла

https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861810680.html
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на санкции, выстояла и открыла новые возможности для своего развития, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.
"Сегодня даже идеологи антироссийских санкций признают, что любые ограничительные меры имеют обоюдоострый характер и они не сработали так как им хотелось бы - наша экономика выстояла и открыла новые возможности для своего перспективного развития", - сказал он, выступая на полях ВЭФ.
Краснов отметил и нарастающий интерес к специальной сессии Генпрокуратуры в рамках Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
