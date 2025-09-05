https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861810680.html

Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, выстояла

Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, выстояла - 05.09.2025, ПРАЙМ

Краснов: российская экономика, несмотря на санкции, выстояла

Российская экономика, несмотря на санкции, выстояла и открыла новые возможности для своего развития, заявил генпрокурор России Игорь Краснов. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T02:58+0300

2025-09-05T02:58+0300

2025-09-05T02:58+0300

россия

экономика

владивосток

игорь краснов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861810680.jpg?1757030290

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на санкции, выстояла и открыла новые возможности для своего развития, заявил генпрокурор России Игорь Краснов. "Сегодня даже идеологи антироссийских санкций признают, что любые ограничительные меры имеют обоюдоострый характер и они не сработали так как им хотелось бы - наша экономика выстояла и открыла новые возможности для своего перспективного развития", - сказал он, выступая на полях ВЭФ. Краснов отметил и нарастающий интерес к специальной сессии Генпрокуратуры в рамках Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владивосток, игорь краснов