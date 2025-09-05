https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861863845.html

Курс юаня по итогам торгов пятницы составил 11,4 рубля

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогу торгов пятницы, как и за неделю, следует из данных площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 6 копеек - до 11,4 рубля.Курс юаня по итогам недели вырос на 14 копеек.Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевел на 2,78% - до 65,13 доллара за баррель.Рубль под давлениемЮань вырос на 0,48%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 11,35–11,41 рубля, за неделю - 11,21-11,41 рубля."Основное давление на рубль идет со стороны ожиданий насчет ключевой ставки ЦБ — до заседания остается менее недели. Исходя из инфляционных параметров, стоимость кредитования может понизиться на 200 базисных пунктов, но все зависит от того, как регулятор оценит динамику цен и комментарии президента по поводу того, что слишком быстрое снижение ставки может спровоцировать рост цен", - считает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"."На валютном рынке рубль "поплыл" - юань сегодня отметился выше 11,4, доллар подобрался к 81,5. Похоже, эффект от снижения ставок и сезонное ухудшение платежного баланса берут свое. В августе спрос компаний на иностранную валюту резко вырос, по данным ЦБ, объем покупок увеличился почти на треть в месячном выражении, до 2,7 триллиона рублей", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Небольшой рост чистых продаж валюты по бюджетному правилу в сентябрьском периоде в этих условиях "погоды" явно не сделает, добавил он."Снижение курса рубля пока остается медленным и неустойчивым. Ослабление рубля могут сдерживать относительно высокие реальные процентные ставки, замедление роста экономической активности и импорта, а также уменьшение оттока капитала", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая".ПрогнозыЖесткая денежно-кредитная политика, вероятно, продолжит сдерживать ослабление рубля, и при отсутствии значимых изменений внешних условий на следующей неделе курс доллара может находиться в коридоре 81-83 рубля, юаня – 11,3-11,6 рубля, считает Ващелюк."Замедлить девальвационный импульс мог бы значимый геополитический позитив, но при прочих равным ближайшими "остановками" для доллара видится отметка 82, для юаня – 11,5 рубля, это цели на будущую неделю", - рассказал Шепелев.

