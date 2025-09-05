Российский рынок акций вырос на 0,97 процента

https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861864004.html
Российский рынок акций завершил основные торги пятницы ростом, вернувшись к значениям, близким к концу прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы ростом, вернувшись к значениям, близким к концу прошлой недели, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,97% - до 2 901,45 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,52%, до 1 172,89 пункта, долларовый РТС - на 0,65%, до 1 120,73 пункта.За неделю основной индекс вырос на 0,07%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,19%, долларовый индекс РТС - на 1,45%.Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дешевеет на 2,73%, до 65,16 доллара за баррель.Индекс Московской биржи в начале недели чуть просел на фоне геополитических новостей, но немного корректировался в последующие дни, отметил Максим Федосов из УК "Первая"."Индекс Мосбиржи завершал неделю в приподнятом настроении, пытаясь закрепиться над 2900 пунктов. Инвесторов могло приободрить заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, о возможном проведении в скором времени второго раунда переговоров президентов РФ и США. Кроме того, развивается импульс ослабления рубля, что является фактором позитивной переоценки акций экспортеров", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".В то же время покупателей сдерживало снижение цен на нефть, которые за несколько сессий упали в направлении 65 долларов на ожиданиях дополнительного наращивания добычи в октябре странами ОПЕК+, альянс будет принимать решение 7 сентября, отметил он."В начале дня инвесторы отыгрывали вечернюю статистику среды, показавшую снижение цен в стране за неделю на 0,08% неделю к неделе. Особенно позитивно такие вводные воспринял долговой рынок", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".Лидеры роста и снижения котировокВ лидерах роста акции "Позитива" (+2,37%), "Совкомфлота" (+1,81%), Московского кредитного банка (+1,42%), МТС (+1,37%), "Татнефти" (+1,31%)."Акции нефтегазовых компаний повышались, очевидно, получая поддержку от надежд на то, что США не присоединятся к предлагаемым Европой новым энергетическим санкциям против России. Кроме того, на неделе были заключены новые соглашения по сотрудничеству с "дружественными" странами, которые вызвали покупки в том числе в бумагах ТМК", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".В лидерах снижения акции "Русгидро" (-3,16%), ДВМП (-2,46%), "М.Видео" (-1,09%), "Абрау-Дюрсо" (-0,89%), расписки Ozon (-0,69%).ПрогнозыПрогноз по индексу Мосбиржи на 8 сентября - 2850-2950 пунктов, рассказал Шепелев."На следующей неделе ЦБ РФ подведет итоги очередного заседания, мягкий тон которого может позволить индексу Мосбиржи обновить пик августа 3014 пунктов, но, вероятно, подобный сценарий реализуется при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии санкций как минимум со стороны США", - заключает Кожухова.
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основные торги пятницы ростом, вернувшись к значениям, близким к концу прошлой недели, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,97% - до 2 901,45 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,52%, до 1 172,89 пункта, долларовый РТС - на 0,65%, до 1 120,73 пункта.
За неделю основной индекс вырос на 0,07%, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 1,19%, долларовый индекс РТС - на 1,45%.
Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.09 мск дешевеет на 2,73%, до 65,16 доллара за баррель.
Индекс Московской биржи в начале недели чуть просел на фоне геополитических новостей, но немного корректировался в последующие дни, отметил Максим Федосов из УК "Первая".
"Индекс Мосбиржи завершал неделю в приподнятом настроении, пытаясь закрепиться над 2900 пунктов. Инвесторов могло приободрить заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, о возможном проведении в скором времени второго раунда переговоров президентов РФ и США. Кроме того, развивается импульс ослабления рубля, что является фактором позитивной переоценки акций экспортеров", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В то же время покупателей сдерживало снижение цен на нефть, которые за несколько сессий упали в направлении 65 долларов на ожиданиях дополнительного наращивания добычи в октябре странами ОПЕК+, альянс будет принимать решение 7 сентября, отметил он.
"В начале дня инвесторы отыгрывали вечернюю статистику среды, показавшую снижение цен в стране за неделю на 0,08% неделю к неделе. Особенно позитивно такие вводные воспринял долговой рынок", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Лидеры роста и снижения котировок
В лидерах роста акции "Позитива" (+2,37%), "Совкомфлота" (+1,81%), Московского кредитного банка (+1,42%), МТС (+1,37%), "Татнефти" (+1,31%).
"Акции нефтегазовых компаний повышались, очевидно, получая поддержку от надежд на то, что США не присоединятся к предлагаемым Европой новым энергетическим санкциям против России. Кроме того, на неделе были заключены новые соглашения по сотрудничеству с "дружественными" странами, которые вызвали покупки в том числе в бумагах ТМК", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения акции "Русгидро" (-3,16%), ДВМП (-2,46%), "М.Видео" (-1,09%), "Абрау-Дюрсо" (-0,89%), расписки Ozon (-0,69%).
Прогноз по индексу Мосбиржи на 8 сентября - 2850-2950 пунктов, рассказал Шепелев.
"На следующей неделе ЦБ РФ подведет итоги очередного заседания, мягкий тон которого может позволить индексу Мосбиржи обновить пик августа 3014 пунктов, но, вероятно, подобный сценарий реализуется при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии санкций как минимум со стороны США", - заключает Кожухова.
