Кипр начнет поставлять газ в Европу через Египет

Кипр начнет поставлять природный газ в Европу через Египет в 2027 году, сообщило в пятницу правительство республики. | 05.09.2025

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Кипр начнет поставлять природный газ в Европу через Египет в 2027 году, сообщило в пятницу правительство республики. Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси 8 января объявил, что Египет рассчитывает на поставки природного газа с Кипра в АРЕ для его сжижения и дальнейшего реэкспорта в Европу. Обе страны 17 февраля подписали соглашение и меморандум, относящиеся к газовым месторождениям в кипрской исключительной экономической зоне. "Министр нефти и минеральных ресурсов Египта (Карим Бадави) заявил, среди прочего, что Египет ускорит процесс, чтобы сделать возможной транспортировку кипрского природного газа в соответствующую египетскую инфраструктуру, отметив, что первые партии природного газа с "Кроноса" (одно из газовых месторождений - ред.) будут готовы к поставке в Европу в 2027 году", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Кипра. Как уточняется в пресс-релизе, соответствующее заявление было сделано во время встречи министра иностранных дел Египта Бадра Абдель Аты и Бадави с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Страны-участницы Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах, при этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.

