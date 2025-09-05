https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861864397.html
Кипр начнет поставлять газ в Европу через Египет
Кипр начнет поставлять газ в Европу через Египет - 05.09.2025, ПРАЙМ
Кипр начнет поставлять газ в Европу через Египет
Кипр начнет поставлять природный газ в Европу через Египет в 2027 году, сообщило в пятницу правительство республики. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T19:27+0300
2025-09-05T19:27+0300
2025-09-05T19:27+0300
газ
мировая экономика
египет
кипр
европа
абдель фаттах ас-сиси
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76183/85/761838520_0:234:2500:1640_1920x0_80_0_0_98ce4169fcafb1bfb8ecf2c0eec23552.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Кипр начнет поставлять природный газ в Европу через Египет в 2027 году, сообщило в пятницу правительство республики. Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси 8 января объявил, что Египет рассчитывает на поставки природного газа с Кипра в АРЕ для его сжижения и дальнейшего реэкспорта в Европу. Обе страны 17 февраля подписали соглашение и меморандум, относящиеся к газовым месторождениям в кипрской исключительной экономической зоне. "Министр нефти и минеральных ресурсов Египта (Карим Бадави) заявил, среди прочего, что Египет ускорит процесс, чтобы сделать возможной транспортировку кипрского природного газа в соответствующую египетскую инфраструктуру, отметив, что первые партии природного газа с "Кроноса" (одно из газовых месторождений - ред.) будут готовы к поставке в Европу в 2027 году", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Кипра. Как уточняется в пресс-релизе, соответствующее заявление было сделано во время встречи министра иностранных дел Египта Бадра Абдель Аты и Бадави с президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Страны-участницы Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах, при этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
https://1prime.ru/20250905/gaz-861839340.html
египет
кипр
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76183/85/761838520_2:0:2498:1872_1920x0_80_0_0_d2b6469f88583a86978cd7ca53b5b338.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мировая экономика, египет, кипр, европа, абдель фаттах ас-сиси, ес
Газ, Мировая экономика, ЕГИПЕТ, КИПР, ЕВРОПА, Абдель Фаттах ас-Сиси, ЕС
Кипр начнет поставлять газ в Европу через Египет
Кипр начнет поставлять газ в Европу через Египет в 2027 году
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Кипр начнет поставлять природный газ в Европу через Египет в 2027 году, сообщило в пятницу правительство республики.
Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси
8 января объявил, что Египет
рассчитывает на поставки природного газа с Кипра
в АРЕ для его сжижения и дальнейшего реэкспорта в Европу
. Обе страны 17 февраля подписали соглашение и меморандум, относящиеся к газовым месторождениям в кипрской исключительной экономической зоне.
"Министр нефти и минеральных ресурсов Египта (Карим Бадави) заявил, среди прочего, что Египет ускорит процесс, чтобы сделать возможной транспортировку кипрского природного газа в соответствующую египетскую инфраструктуру, отметив, что первые партии природного газа с "Кроноса" (одно из газовых месторождений - ред.) будут готовы к поставке в Европу в 2027 году", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Кипра.
Как уточняется в пресс-релизе, соответствующее заявление было сделано во время встречи министра иностранных дел Египта Бадра Абдель Аты и Бадави с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.
Страны-участницы Евросоюза
в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах, при этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В ЕС примут решение о запрете импорта газа из России, заявили в ЕК