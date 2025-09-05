https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861864853.html
Румыния хочет сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года
Румыния хочет сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года - 05.09.2025, ПРАЙМ
Румыния хочет сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года
Румыния должна за четыре месяца закрыть угольные шахты и электростанции, но страна хотела бы сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года, заявил министр... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T19:36+0300
2025-09-05T19:36+0300
2025-09-05T19:36+0300
румыния
германия
польша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg
КИШИНЕВ, 5 сен - ПРАЙМ. Румыния должна за четыре месяца закрыть угольные шахты и электростанции, но страна хотела бы сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года, заявил министр энергетики Богдан Иван. "У Румынии осталось четыре месяца до того момента, когда, в соответствии с обязательствами, взятыми государством несколько лет назад, мы должны закрыть как шахты, так и угольные электростанции. Мы хотим очень чётко понять, есть ли возможность продлить добычу угля до 2030 года и сохранить работу ТЭЦ на угле, а за это время построить новые газовые станции", — заявил Иван на брифинге. По его словам, после консультаций с премьером документ будет направлен в Еврокомиссию — в надежде приостановить закрытие и сохранить работу угольных электростанций. Он отметил, что от угледобывающей промышленности зависят десятки тысяч рабочих мест. "Мы провели анализ вместе с коллегами-министрами энергетики из региона, которым по-прежнему нужен уголь. Я смотрю на Германию, на Польшу — там возобновили работу шахт. И я считаю, что и Румыния, с экономической точки зрения, чтобы спасти регионы с десятилетиями традиции добычи угля, должна иметь возможность продолжать деятельность", — добавил министр. Правительство Румынии ведёт переговоры о выделении европейских фондов для поддержки угольных регионов. Иван сообщил, что вместе с Роксаной Мынцату, еврокомиссаром по социальным вопросам и образованию, обсуждает возможности финансирования для диверсификации местной экономики. План состоит из трёх шагов: отсрочить закрытие, построить газовые станции и в долгосрочной перспективе превратить Румынию в экспортёра угля, чтобы страна не понесла убытков по показателю выбросов.
https://1prime.ru/20250831/mishustin-861524431.html
румыния
германия
польша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_b13a8104c0ec5413345b639d67e272dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, германия, польша, мировая экономика
РУМЫНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, Мировая экономика
Румыния хочет сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года
Министр энергетики Румынии Иван: страна хочет сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года
КИШИНЕВ, 5 сен - ПРАЙМ. Румыния должна за четыре месяца закрыть угольные шахты и электростанции, но страна хотела бы сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года, заявил министр энергетики Богдан Иван.
"У Румынии
осталось четыре месяца до того момента, когда, в соответствии с обязательствами, взятыми государством несколько лет назад, мы должны закрыть как шахты, так и угольные электростанции. Мы хотим очень чётко понять, есть ли возможность продлить добычу угля до 2030 года и сохранить работу ТЭЦ на угле, а за это время построить новые газовые станции", — заявил Иван на брифинге.
По его словам, после консультаций с премьером документ будет направлен в Еврокомиссию — в надежде приостановить закрытие и сохранить работу угольных электростанций. Он отметил, что от угледобывающей промышленности зависят десятки тысяч рабочих мест.
"Мы провели анализ вместе с коллегами-министрами энергетики из региона, которым по-прежнему нужен уголь. Я смотрю на Германию
, на Польшу
— там возобновили работу шахт. И я считаю, что и Румыния, с экономической точки зрения, чтобы спасти регионы с десятилетиями традиции добычи угля, должна иметь возможность продолжать деятельность", — добавил министр.
Правительство Румынии ведёт переговоры о выделении европейских фондов для поддержки угольных регионов. Иван сообщил, что вместе с Роксаной Мынцату, еврокомиссаром по социальным вопросам и образованию, обсуждает возможности финансирования для диверсификации местной экономики. План состоит из трёх шагов: отсрочить закрытие, построить газовые станции и в долгосрочной перспективе превратить Румынию в экспортёра угля, чтобы страна не понесла убытков по показателю выбросов.
Мишустин высказался о новых вызовах, стоящих перед угольной промышленностью