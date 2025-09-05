Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-05T19:36+0300
19:36 05.09.2025
 
Румыния хочет сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года

Министр энергетики Румынии Иван: страна хочет сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Флаг Румынии. Архивное фото
© fotolia.com / VigiePH
КИШИНЕВ, 5 сен - ПРАЙМ. Румыния должна за четыре месяца закрыть угольные шахты и электростанции, но страна хотела бы сохранить работу ТЭЦ на угле до 2030 года, заявил министр энергетики Богдан Иван.
Румынии осталось четыре месяца до того момента, когда, в соответствии с обязательствами, взятыми государством несколько лет назад, мы должны закрыть как шахты, так и угольные электростанции. Мы хотим очень чётко понять, есть ли возможность продлить добычу угля до 2030 года и сохранить работу ТЭЦ на угле, а за это время построить новые газовые станции", — заявил Иван на брифинге.
По его словам, после консультаций с премьером документ будет направлен в Еврокомиссию — в надежде приостановить закрытие и сохранить работу угольных электростанций. Он отметил, что от угледобывающей промышленности зависят десятки тысяч рабочих мест.
"Мы провели анализ вместе с коллегами-министрами энергетики из региона, которым по-прежнему нужен уголь. Я смотрю на Германию, на Польшу — там возобновили работу шахт. И я считаю, что и Румыния, с экономической точки зрения, чтобы спасти регионы с десятилетиями традиции добычи угля, должна иметь возможность продолжать деятельность", — добавил министр.
Правительство Румынии ведёт переговоры о выделении европейских фондов для поддержки угольных регионов. Иван сообщил, что вместе с Роксаной Мынцату, еврокомиссаром по социальным вопросам и образованию, обсуждает возможности финансирования для диверсификации местной экономики. План состоит из трёх шагов: отсрочить закрытие, построить газовые станции и в долгосрочной перспективе превратить Румынию в экспортёра угля, чтобы страна не понесла убытков по показателю выбросов.
