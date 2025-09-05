Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам - 05.09.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам
Доллар дешевеет к мировым валютам - 05.09.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам
Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером снижается, участники рынка оценивают статистические данные по рынку труда в США, которые учитываются... | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером снижается, участники рынка оценивают статистические данные по рынку труда в США, которые учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при определении мер денежно-кредитной политики, свидетельствуют динамика торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1756 доллара с 1,1651 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 146,88 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,48 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,84% - до 97,46 пункта. "Предупреждающий звонок, который раздался на рынке труда месяц назад, стал еще громче", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела экономических исследований США в Fitch Ratings Олу Сонолы (Olu Sonola). Он также добавил, что ФРС при принятии решений о мерах макроэкономической политики "скорее всего, будет отдавать приоритет стабильности рынка труда". По данным минтруда, обнародованным в пятницу, безработица в США в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 22 тысячи. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. "Трудно утверждать, что тарифная неопределенность не основная причина этой слабости", - подчеркнул Сонола, заявление которого цитирует Рейтер. Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой США при принятии решений о монетарной политике. По данным CME Group, порядка 88,2% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
Новости
19:42 05.09.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам на статистике по рынку труда в США

Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером снижается, участники рынка оценивают статистические данные по рынку труда в США, которые учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при определении мер денежно-кредитной политики, свидетельствуют динамика торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 18.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1756 доллара с 1,1651 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 146,88 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,48 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,84% - до 97,46 пункта.
"Предупреждающий звонок, который раздался на рынке труда месяц назад, стал еще громче", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела экономических исследований США в Fitch Ratings Олу Сонолы (Olu Sonola). Он также добавил, что ФРС при принятии решений о мерах макроэкономической политики "скорее всего, будет отдавать приоритет стабильности рынка труда".
По данным минтруда, обнародованным в пятницу, безработица в США в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 22 тысячи. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
"Трудно утверждать, что тарифная неопределенность не основная причина этой слабости", - подчеркнул Сонола, заявление которого цитирует Рейтер.
Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой США при принятии решений о монетарной политике.
По данным CME Group, порядка 88,2% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.
