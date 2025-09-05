https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861865420.html

Доллар дешевеет к мировым валютам

Доллар дешевеет к мировым валютам - 05.09.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам

Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером снижается, участники рынка оценивают статистические данные по рынку труда в США, которые учитываются... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T19:42+0300

2025-09-05T19:42+0300

2025-09-05T19:42+0300

рынок

сша

fitch ratings

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу вечером снижается, участники рынка оценивают статистические данные по рынку труда в США, которые учитываются Федеральной резервной системой (ФРС) США при определении мер денежно-кредитной политики, свидетельствуют динамика торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1756 доллара с 1,1651 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 146,88 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,48 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,84% - до 97,46 пункта. "Предупреждающий звонок, который раздался на рынке труда месяц назад, стал еще громче", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела экономических исследований США в Fitch Ratings Олу Сонолы (Olu Sonola). Он также добавил, что ФРС при принятии решений о мерах макроэкономической политики "скорее всего, будет отдавать приоритет стабильности рынка труда". По данным минтруда, обнародованным в пятницу, безработица в США в августе выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 22 тысячи. Показатель совпал с прогнозами аналитиков. "Трудно утверждать, что тарифная неопределенность не основная причина этой слабости", - подчеркнул Сонола, заявление которого цитирует Рейтер. Макростатистические данные учитываются Федеральной резервной системой США при принятии решений о монетарной политике. По данным CME Group, порядка 88,2% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.

https://1prime.ru/20250905/tsb-861843633.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, fitch ratings, мировая экономика