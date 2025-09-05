https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861866713.html

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе, а также в основном снизились по итогам недели, участники рынка оценивали данные по макроэкономике региона, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,09% - до 9 208,21 пункта, французский CAC 40 - на 0,31%, до 7 674,78 пункта, немецкий DAX - на 0,73%, до 23 596,98 пункта. За неделю FTSE 100 увеличился на 0,28%, CAC 40 опустился - на 0,38%, DAX - на 1,21%. Участники рынка в пятницу обратили внимание на макростатистику по европейскому региону. Согласно данным статагентства Евростат, ВВП стран еврозоны во втором квартале по третьей, окончательной оценке вырос в годовом выражении на 1,5%. Эта оценка оказалось выше предварительной и промежуточной, которые предполагали рост на 1,4%. По данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), объем промышленных заказов в стране в июле упал на 2,9% в месячном выражении, прогнозировался, напротив, рост на 0,5%. Дефицит торгового баланса Франции в июле уменьшился до 5,6 миллиарда евро с 7,2 миллиарда евро месяцем ранее, прогноз предполагал дефицит в 6,1 миллиарда евро. Экспорт составил при этом 52,1 миллиарда евро, а импорт - 57,7 миллиарда. Днем ранее, по данным статагентства Евростат, стало известно, что розничные продажи в еврозоне в июле сократились на 0,5% по сравнению с июнем, ожидалось снижение только на 0,2%. В годовом выражении показатель вырос на 2,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 2,4%. Также на неделе инвесторы могли оценивать данные Евростата по инфляции в регионе. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам августа ускорилась до 2,1% с 2% в июле, следует из данных Евростата. Аналитики ожидали сохранения инфляции на уровне 2%.

