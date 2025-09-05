https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861867339.html
Эстонские фермеры лишились 20 процентов поголовья свиней из-за АЧС
сельское хозяйство
здоровье
эстония
мировая экономика
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Эстонские фермеры лишились 20% свиней из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на гендиректора департамента сельского хозяйства и продовольствия Эстонии Раймо Хейнама. ERR 30 июля объявила, что вирус распространился по всей стране. Премьер Эстонии Кристен Михал 14 августа заявил, что распространение африканской чумы свиней сильно влияет на продовольственную безопасность государства. "По оценке департамента сельского хозяйства, ситуация с чумой свиней остается "стабильно критической". Эстонские свиноводы уже лишились примерно 20% поголовья и сейчас предпринимают все мыслимые меры биобезопасности, дабы предотвратить еще больший ущерб", - говорится в публикации телерадиокомпании. По словам гендиректора ведомства, к настоящему времени умерщвлены 30 тысяч особей, при этом планируется ликвидировать еще около 25 тысяч животных, уточняет ERR. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
эстония
