Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эстонские фермеры лишились 20 процентов поголовья свиней из-за АЧС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861867339.html
Эстонские фермеры лишились 20 процентов поголовья свиней из-за АЧС
Эстонские фермеры лишились 20 процентов поголовья свиней из-за АЧС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Эстонские фермеры лишились 20 процентов поголовья свиней из-за АЧС
Эстонские фермеры лишились 20% свиней из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на гендиректора... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T21:18+0300
2025-09-05T21:18+0300
сельское хозяйство
здоровье
эстония
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861629403_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_715e8d8a9b575e0308b45f8a32b7b3d2.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Эстонские фермеры лишились 20% свиней из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на гендиректора департамента сельского хозяйства и продовольствия Эстонии Раймо Хейнама. ERR 30 июля объявила, что вирус распространился по всей стране. Премьер Эстонии Кристен Михал 14 августа заявил, что распространение африканской чумы свиней сильно влияет на продовольственную безопасность государства. "По оценке департамента сельского хозяйства, ситуация с чумой свиней остается "стабильно критической". Эстонские свиноводы уже лишились примерно 20% поголовья и сейчас предпринимают все мыслимые меры биобезопасности, дабы предотвратить еще больший ущерб", - говорится в публикации телерадиокомпании. По словам гендиректора ведомства, к настоящему времени умерщвлены 30 тысяч особей, при этом планируется ликвидировать еще около 25 тысяч животных, уточняет ERR. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://1prime.ru/20250614/lukashenko--858486746.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861629403_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_372c7bf47bdd179e35277eb0daea3249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, здоровье, эстония, мировая экономика
Сельское хозяйство, Здоровье, ЭСТОНИЯ, Мировая экономика
21:18 05.09.2025
 
Эстонские фермеры лишились 20 процентов поголовья свиней из-за АЧС

ERR: Эстония лишилась 20% поголовья свиней из-за вспышки АЧС

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСвиньи
Свиньи - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Свиньи. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Эстонские фермеры лишились 20% свиней из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на гендиректора департамента сельского хозяйства и продовольствия Эстонии Раймо Хейнама.
ERR 30 июля объявила, что вирус распространился по всей стране. Премьер Эстонии Кристен Михал 14 августа заявил, что распространение африканской чумы свиней сильно влияет на продовольственную безопасность государства.
"По оценке департамента сельского хозяйства, ситуация с чумой свиней остается "стабильно критической". Эстонские свиноводы уже лишились примерно 20% поголовья и сейчас предпринимают все мыслимые меры биобезопасности, дабы предотвратить еще больший ущерб", - говорится в публикации телерадиокомпании.
По словам гендиректора ведомства, к настоящему времени умерщвлены 30 тысяч особей, при этом планируется ликвидировать еще около 25 тысяч животных, уточняет ERR.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
Лукашенко пообещал "поснимать головы" за падеж скота
14 июня, 17:16
 
Сельское хозяйствоЗдоровьеЭСТОНИЯМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала