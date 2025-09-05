Аналитики ожидают роста российского рынка акций

https://1prime.ru/20250905/ekonomika-861867505.html

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, евро снизится к рублю, | 05.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, евро снизится к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за неделю на 1,1%, до 2933 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом повысится в пределах 1 доллара, до 66,4 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,17 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 3 копейки - до 11,43 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, вырастет на 52 копейки, до 82,08 рубля, евро - снизится на 11 копеек, до 95,37 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка Рыночная конъюнктура не во всем благоволила акциям - если рубль начал нести потери, что значимо для позитивной переоценки бумаг экспортеров, то цены на нефть за последние дни в основном шли вниз, комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". "Инвесторы опасаются, что по итогам встречи ОПЕК+ 7 сентября члены альянса могут договориться о дополнительном расширении добычи на октябрь. Впрочем, в этот раз сохраняется определенная интрига - такое решение не предопределено. Важными для нефти будут и публикации на следующей неделе - во вторник выйдет краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, в четверг - ежемесячные отчеты МЭА и ОПЕК", - добавил он. "Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в ожидании геополитических новостей и, в частности, деталей возможной следующей встречи Путина и Трампа. В то же время к концу текущей недели западные страны должны принять решение по новым санкциям в отношении РФ, которые могут коснуться прежде всего энергетического сектора", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Важным будет то, присоединятся ли США к потенциальным ограничениям, отметила она. "В пятницу, 12 сентября, Банк России, скорее всего, снизит ключевую ставку до 16% годовых, сохранив нейтральный сигнал. Это позволит российским активам сохранить позитивный тренд, однако может способствовать дополнительному ослаблению рубля", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Волатильность будет повышенной из-за приближения заседаний центробанков развитых стран и Банка России. Главное влияние на российский фондовый рынок окажут ожидания по ключевой ставке ЦБ и по ставке ФРС США, колебания нефтяных котировок, а также данные по инфляции в России за первую декаду сентября, которые как раз способны изменить ожидания по ставке в РФ", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также на фоне смягчения ДКП инвесторы могут пересмотреть отношение к бумагам компаний, которые имеют существенный уровень долга в связи с ожиданием снижения расходов на его обслуживание, отметил Богдан Зварич из ПСБ. Дополнительно значительное влияние окажут геополитические события и макроэкономические данные по инфляции и ВВП, которые формируют инвестиционный настрой и могут вызвать волатильность на уровне 2-3% в течение недели, добавил Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Рубль останется под давлением Рубль на предстоящей неделе останется под умеренным давлением, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Ослаблению национальной валюты способствуют сезонное восстановление спроса на валюту со стороны импортеров и ожидание дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В сложившейся ситуации ожидаем, что курс юаня продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля, постепенно смещаясь к его верхней границе", - добавляет он. Курс доллара ожидается в диапазоне 81-83 рубля, евро - 94-96 рублей, что обусловлено ожидаемым снижением ключевой ставки Банка России и влиянием геополитической ситуации, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "Китайский юань сохранит стабильность в районе 11,3-11,5 рублей на фоне сбалансированного валютного рынка и сезонного роста импорта", - добавляет он. Динамика индексов Ожидается, что индекс Мосбиржи в ближайшую неделю будет колебаться в диапазоне 2825-2925 пунктов на фоне укрепления позиций IT-сектора и энергетики, при этом сохранится умеренная волатильность из-за санкционных рисков и ожиданий снижения ключевой ставки Банка России, комментирует Вишневский. "На следующей неделе сохранение текущих ожиданий инвесторов по геополитике вместе со снижением ключевой ставки может привести к выходу рынка вверх из консолидации в диапазоне 2850 - 2920 пунктов, в которой индекс Мосбиржи провел последние две недели, и выходу индекса к концу следующей недели в диапазон 2950 - 3050 пунктов. Ухудшение геополитического фона будет сдерживать рост российского рынка акций", - рассказал Зварич из ПСБ. "Ключевым фактором для нашего рынка остается геополитика, участники торгов сохранят высокую чувствительность к новостному фону. Все более выраженная слабость рубля может смягчать возможный внешний негатив. При умеренно благоприятном раскладе ждем закрепления индекса Мосбиржи над 2900 п., цель на месяц - круглый 3000 пунктов", - считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". При негативном сценарии на российский рынок могут вернуться более заметные продажи с перспективой пробоя индексом Мосбиржи уровня 2800 пунктов и закрытия августовского гэпа, отметила Кожухова из ИК "Велес капитал". Индекс Мосбиржи может закрепиться в диапазоне 2850-2950 пунктов, а индекс РТС в районе 1100-1200 пунктов при поддержке внешнего фона и стабильных цен на нефть, заключил Чернов из Freedom Finance Global.

