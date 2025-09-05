Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал, когда начнутся первые этапы производства "Волги" - 05.09.2025
Мантуров рассказал, когда начнутся первые этапы производства "Волги"
Мантуров рассказал, когда начнутся первые этапы производства "Волги" - 05.09.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал, когда начнутся первые этапы производства "Волги"
Первые первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T22:14+0300
2025-09-05T22:14+0300
бизнес
россия
денис мантуров
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/84085/09/840850917_0:90:2949:1749_1920x0_80_0_0_be3b14dc49ee217077702f510d2b7830.jpg
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Первые первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров. "Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают, к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", - сказал Мантуров. При этом он не стал отвечать на вопрос о том, найден ли технологический партнер. О том, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера стало известно в 2023 году.
бизнес, россия, денис мантуров, промышленность
Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Промышленность
22:14 05.09.2025
 
Мантуров рассказал, когда начнутся первые этапы производства "Волги"

Мантуров: первые этапы сборки и производства "Волги" могут начаться весной 2026 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров
Денис Мантуров. Архивное фото
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Первые первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга" могут начаться к весне следующего года, сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.
"Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают, к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", - сказал Мантуров.
При этом он не стал отвечать на вопрос о том, найден ли технологический партнер.
О том, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может начать производство автомобилей под брендом "Волга" при поддержке нового технологического партнера стало известно в 2023 году.
Вертолет Ка-226 МВД России - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Поставка двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года
21:46
 
Бизнес РОССИЯ Денис Мантуров Промышленность
 
 
