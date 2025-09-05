Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил идею онлайн-торговли вином - 05.09.2025
Эксперт оценил идею онлайн-торговли вином
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – ПРАЙМ. Запуск проекта по онлайн-торговле вином откроет дорогу для развития новым виноделам России и снизит цену для конечного потребителя как минимум на 30%, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. Ранее генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) о разработке сервиса дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн. "Запуск онлайн-торговли позволит увеличить в разы продажи российских вин и снизит его цену для конечного потребителя как минимум на 30%, так как будет исключена наценка дистрибуторской компании и магазина. Торговля через интернет откроет дорогу к потребителю новым виноделам, которых, к счастью, в России, особенно на Крымском полуострове, с каждым годом становится все больше", - сказал Николаев. По его словам, дистанционные продажи благотворнее всего скажутся именно на малых производителях, особенно в Крыму и Севастополе. "Это даст развитие авторскому и малому виноделию. У гигантов все отлажено в офлайновом ритейле, все прекрасно налажено", - подчеркнул эксперт. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
01:51 05.09.2025
 
Эксперт Николаев: онлайн-торговля вином снизит цену для конечного потребителя на 30%

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – ПРАЙМ. Запуск проекта по онлайн-торговле вином откроет дорогу для развития новым виноделам России и снизит цену для конечного потребителя как минимум на 30%, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
Ранее генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) о разработке сервиса дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн.
"Запуск онлайн-торговли позволит увеличить в разы продажи российских вин и снизит его цену для конечного потребителя как минимум на 30%, так как будет исключена наценка дистрибуторской компании и магазина. Торговля через интернет откроет дорогу к потребителю новым виноделам, которых, к счастью, в России, особенно на Крымском полуострове, с каждым годом становится все больше", - сказал Николаев.
По его словам, дистанционные продажи благотворнее всего скажутся именно на малых производителях, особенно в Крыму и Севастополе.
"Это даст развитие авторскому и малому виноделию. У гигантов все отлажено в офлайновом ритейле, все прекрасно налажено", - подчеркнул эксперт.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
