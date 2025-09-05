https://1prime.ru/20250905/ekspert-861809769.html

Эксперт оценил идею онлайн-торговли вином

Эксперт оценил идею онлайн-торговли вином - 05.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил идею онлайн-торговли вином

Запуск проекта по онлайн-торговле вином откроет дорогу для развития новым виноделам России и снизит цену для конечного потребителя как минимум на 30%, заявил... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T01:51+0300

2025-09-05T01:51+0300

2025-09-05T01:51+0300

бизнес

россия

экономика

севастополь

крым

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861809769.jpg?1757026303

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – ПРАЙМ. Запуск проекта по онлайн-торговле вином откроет дорогу для развития новым виноделам России и снизит цену для конечного потребителя как минимум на 30%, заявил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. Ранее генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) о разработке сервиса дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн. "Запуск онлайн-торговли позволит увеличить в разы продажи российских вин и снизит его цену для конечного потребителя как минимум на 30%, так как будет исключена наценка дистрибуторской компании и магазина. Торговля через интернет откроет дорогу к потребителю новым виноделам, которых, к счастью, в России, особенно на Крымском полуострове, с каждым годом становится все больше", - сказал Николаев. По его словам, дистанционные продажи благотворнее всего скажутся именно на малых производителях, особенно в Крыму и Севастополе. "Это даст развитие авторскому и малому виноделию. У гигантов все отлажено в офлайновом ритейле, все прекрасно налажено", - подчеркнул эксперт. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

севастополь

крым

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, севастополь, крым, владивосток