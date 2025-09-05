https://1prime.ru/20250905/eksport-861844695.html

Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы

Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы - 05.09.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз сообщил о повышении пошлины на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 10 по 16 сентября вырастет до 168,6 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T13:12+0300

2025-09-05T13:12+0300

2025-09-05T13:12+0300

сельское хозяйство

россия

рф

минсельхоз

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 10 по 16 сентября вырастет до 168,6 рубля за тонну, на кукурузу и ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 226,6 доллара за тонну, на ячмень - 207,2 доллара, на кукурузу - 221,3 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 3 по 9 сентября, составила 134,4 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20250905/pshenitsa-861841383.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, рф, минсельхоз, банк россия