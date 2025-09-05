https://1prime.ru/20250905/evrostat-861842489.html

Евростат улучшил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. ВВП стран еврозоны во втором квартале по третьей, окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 1,5%, в квартальном - на 0,1%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.Предварительные и промежуточные данные предполагали рост показателя на 1,4% в годовом выражении и на 0,1% - в квартальном.В первом квартале рост ВВП еврозоны в годовом выражении составил 1,6%, в квартальном - 0,6%.Совокупный ВВП 27 стран Евросоюза во втором квартале, согласно окончательной оценке, вырос на 1,6% в годовом выражении, предварительные данные указывали на увеличение на 1,5%. В квартальном выражении показатель вырос на 0,5%, как и ожидалось. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,7%, квартальный - на 0,5%.В квартальном выражении наиболее заметный рост экономики наблюдался в Дании (+1,3%), Хорватии (+1,2%), Болгарии (+0,9%) и Польше (+0,8%). Снижение при этом было зафиксировано в Финляндии (-0,4%), Германии (-0,3%) и Италии (-0,1%).

