ФАС выявила признаки картеля в сфере закупок энергооборудования в ДФО

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки картеля в сфере закупок энергетического оборудования и комплектующих более чем на 3 миллиарда рублей на территории Дальнего Востока, сообщило ведомство. "Четыре компании подозреваются в сговоре на торгах, проводимых на территории Дальневосточного федерального округа. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Энергетический Альянс Сибири", ООО "ЭН1", ООО НПО "ЭЛРУ" и ООО "НПО "Арматуростроитель", - говорится в сообщении. ФАС пояснила, что эти компании подозреваются в антиконкурентном соглашении с целью поддержания цен на торгах на поставку энергетического оборудования и комплектующих. "Действия компаний привели к заключению договоров с минимальным снижением цены. По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных (максимальных) цен договоров составляет 3 094 297 819 рублей", - указали в ФАС. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.
дальний восток, нпо
Экономика, Дальний Восток, НПО
14:15 05.09.2025
 
ЭкономикаДальний ВостокНПО
 
 
