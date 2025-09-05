Fesco заинтересована в строительстве и ремонте своего флота в Индии

https://1prime.ru/20250905/fesco-861812578.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco заинтересована в строительстве и ремонте своего флота в портах Индии, сказал вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках бизнес-диалога "Россия-Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Мы подтверждаем, что транспортная группа Fesco заинтересована и в строительстве, и в ремонте своего флота в портах Индии, поэтому любые качественные предложения мы готовы рассматривать", — сказал Маслов. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "Феско Интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

