Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией
Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией по итогам текущего года на уровне 10%, сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках бизнес-диалога "Россия-Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы видим такой непрекращающийся рост объемов и рост контейнерных перевозок между нашими странами. В 2025 году мы прогнозируем рост контейнерооборота между Россией и Индией плюс 10% к факту 2024 года", - сказал Маслов.
Он ожидает, что в дальнейшем рост в процентах контейнерооборота между Россией и Индией будет еще больше.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
бизнес, россия, индия, владивосток, fesco
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ИНДИЯ, Владивосток, FESCO
