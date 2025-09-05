Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/fesco-861812935.html
Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией
Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией - 05.09.2025, ПРАЙМ
Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией
Транспортная группа Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией по итогам текущего года на уровне 10%, сообщил вице-президент по... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T04:05+0300
2025-09-05T04:05+0300
бизнес
россия
экономика
индия
владивосток
fesco
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861812935.jpg?1757034321
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией по итогам текущего года на уровне 10%, сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках бизнес-диалога "Россия-Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Мы видим такой непрекращающийся рост объемов и рост контейнерных перевозок между нашими странами. В 2025 году мы прогнозируем рост контейнерооборота между Россией и Индией плюс 10% к факту 2024 года", - сказал Маслов. Он ожидает, что в дальнейшем рост в процентах контейнерооборота между Россией и Индией будет еще больше. Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
индия
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, индия, владивосток, fesco
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, ИНДИЯ, Владивосток, FESCO
04:05 05.09.2025
 
Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией

Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией в 2025 году на уровне 10%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco прогнозирует рост контейнерооборота между Россией и Индией по итогам текущего года на уровне 10%, сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках бизнес-диалога "Россия-Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы видим такой непрекращающийся рост объемов и рост контейнерных перевозок между нашими странами. В 2025 году мы прогнозируем рост контейнерооборота между Россией и Индией плюс 10% к факту 2024 года", - сказал Маслов.
Он ожидает, что в дальнейшем рост в процентах контейнерооборота между Россией и Индией будет еще больше.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯИНДИЯВладивостокFESCO
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала