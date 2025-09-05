https://1prime.ru/20250905/fesco-861816839.html
Fesco планирует наращивать вместимость судов при грузоперевозках с Китаем
Fesco планирует наращивать вместимость судов при грузоперевозках с Китаем - 05.09.2025, ПРАЙМ
Fesco планирует наращивать вместимость судов при грузоперевозках с Китаем
Транспортная группа Fesco планирует продолжить наращивать вместимость судов при грузоперевозках между Россией и Китаем, сообщил вице-президент по... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T06:10+0300
2025-09-05T06:10+0300
2025-09-05T06:10+0300
бизнес
россия
китай
владивосток
санкт-петербург
fesco
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861816839.jpg?1757041811
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco планирует продолжить наращивать вместимость судов при грузоперевозках между Россией и Китаем, сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках бизнес-диалога "Россия – Китай" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы за последние три года увеличили нашу вместимость на направлении перевозок между Китаем и Россией на 40%… И видим постоянно растущий спрос, поэтому и на 2025 год, и на 2026 у нас есть планы по увеличению вместимости наших судов, и работаем на всех коридорах", — сказал Маслов.
Он напомнил, что группа осуществляет грузоперевозки между Россией и Китаем не только из Владивостока, но и из портов Санкт-Петербурга, выполняет судозаходы в Калининград и работает над перевозками из Новороссийска в эту страну.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай
владивосток
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, китай, владивосток, санкт-петербург, fesco
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, FESCO
Fesco планирует наращивать вместимость судов при грузоперевозках с Китаем
Fesco планирует наращивать вместимость судов при грузоперевозках между Россией и Китаем
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco планирует продолжить наращивать вместимость судов при грузоперевозках между Россией и Китаем, сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов в рамках бизнес-диалога "Россия – Китай" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мы за последние три года увеличили нашу вместимость на направлении перевозок между Китаем и Россией на 40%… И видим постоянно растущий спрос, поэтому и на 2025 год, и на 2026 у нас есть планы по увеличению вместимости наших судов, и работаем на всех коридорах", — сказал Маслов.
Он напомнил, что группа осуществляет грузоперевозки между Россией и Китаем не только из Владивостока, но и из портов Санкт-Петербурга, выполняет судозаходы в Калининград и работает над перевозками из Новороссийска в эту страну.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.