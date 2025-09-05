https://1prime.ru/20250905/gaz-861815982.html

Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США, пишут СМИ

Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США, пишут СМИ - 05.09.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США, пишут СМИ

Новое соглашение между Россией и Китаем о поставках газа через трубопровод "Сила Сибири — 2" может в значительной степени повлиять на глобальные энергетические... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T05:19+0300

2025-09-05T05:19+0300

2025-09-05T05:19+0300

китай

вашингтон

financial times

газпром

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Новое соглашение между Россией и Китаем о поставках газа через трубопровод "Сила Сибири — 2" может в значительной степени повлиять на глобальные энергетические рынки, сообщает британская газета Financial Times."Россия и Китай только что перестроили глобальную газовую игру, не подписав ни одного контракта на поставку", — отмечается в статье.Как считает автор, этот шаг должен вызвать беспокойство в Вашингтоне, потому что он ясно демонстрирует курс на укрепление отношений между Москвой и Пекином. Кроме того, сам проект газопровода способен повлиять на прогнозы глобального спроса и изменить контрактные подходы на мировых энергетических рынках.В этой ситуации США не стоит рассчитывать на крупные поставки газа в Китай, что, в свою очередь, может привести к снижению цен на поставки, подчеркивается в статье."Переориентация на Россию — с её гибкими объемами и более низкими ценами — может сорвать некоторые проекты ещё до принятия окончательных инвестиционных решений", — предупреждает FT.Во вторник компании "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум по строительству "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию под названием "Союз Восток".Проект "Сила Сибири — 2" предполагает поставки газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Считается, что контракт по этому проекту будет действовать на протяжении 30 лет.

китай

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, вашингтон, financial times, газпром, россия