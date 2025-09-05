Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США, пишут СМИ
FT: газопровод "Сила Сибири — 2" способен изменить мировые рынки СПГ
Флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Новое соглашение между Россией и Китаем о поставках газа через трубопровод "Сила Сибири — 2" может в значительной степени повлиять на глобальные энергетические рынки, сообщает британская газета Financial Times.
"Россия и Китай только что перестроили глобальную газовую игру, не подписав ни одного контракта на поставку", — отмечается в статье.
Как считает автор, этот шаг должен вызвать беспокойство в Вашингтоне, потому что он ясно демонстрирует курс на укрепление отношений между Москвой и Пекином. Кроме того, сам проект газопровода способен повлиять на прогнозы глобального спроса и изменить контрактные подходы на мировых энергетических рынках.
В этой ситуации США не стоит рассчитывать на крупные поставки газа в Китай, что, в свою очередь, может привести к снижению цен на поставки, подчеркивается в статье.
"Переориентация на Россию — с её гибкими объемами и более низкими ценами — может сорвать некоторые проекты ещё до принятия окончательных инвестиционных решений", — предупреждает FT.
Во вторник компании "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум по строительству "Силы Сибири — 2" и транзитного газопровода через Монголию под названием "Союз Восток".
Проект "Сила Сибири — 2" предполагает поставки газа с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Считается, что контракт по этому проекту будет действовать на протяжении 30 лет.