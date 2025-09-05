https://1prime.ru/20250905/gaz-861839340.html

В ЕС примут решение о запрете импорта газа из России, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 5 сен - ПРАЙМ. Предложение Европейской комиссии запретить закупку российского газа обсуждается в Европейском парламенте и между государствами-членами ЕС, заявил на пресс-подходе Еврокомиссар по энергетики Дэн Йоргенсен. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. "Нам (ЕС - ред.) необходимо срочно найти решения, чтобы положить конец нашей энергетической зависимости от России. Предложение, которое я выдвинул месяцы назад о запрете импорта российского газа, обсуждается в Европейском парламенте и государствами-членами", - сказал он. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ . Кроме того, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

