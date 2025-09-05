"Газпром" и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве

https://1prime.ru/20250905/gazprom-861828711.html

"Газпром" и Монголия на Восточном экономическом форуме подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания. | 05.09.2025, ПРАЙМ

энергетика

россия

газ

монголия

владивосток

алексей миллер

газпром

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Газпром" и Монголия на Восточном экономическом форуме подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания."ВЭФ-2025: Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар рассмотрели перспективы сотрудничества в газовой отрасли", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Уточняется, что на рабочей встрече отмечены преимущества использования природного газа, эффективного и экологичного источника энергии, для повышения качества жизни людей и развития промышленности."В присутствии Алексея Миллера и Гомбожавына Занданшатара заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора", – также сообщили в компании."Газпром" и правительство Монголии в августе 2025 года подписали меморандум о сотрудничестве. Документ нацелен на развитие партнерства в области газа и нефти.

монголия

владивосток

россия, газ, монголия, владивосток, алексей миллер, газпром