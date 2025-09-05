Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Газпром" и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве - 05.09.2025
"Газпром" и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве
"Газпром" и Монголия на Восточном экономическом форуме подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания. | 05.09.2025
2025-09-05T09:15+0300
2025-09-05T09:21+0300
энергетика
россия
газ
монголия
владивосток
алексей миллер
газпром
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Газпром" и Монголия на Восточном экономическом форуме подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания."ВЭФ-2025: Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар рассмотрели перспективы сотрудничества в газовой отрасли", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Уточняется, что на рабочей встрече отмечены преимущества использования природного газа, эффективного и экологичного источника энергии, для повышения качества жизни людей и развития промышленности."В присутствии Алексея Миллера и Гомбожавына Занданшатара заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора", – также сообщили в компании."Газпром" и правительство Монголии в августе 2025 года подписали меморандум о сотрудничестве. Документ нацелен на развитие партнерства в области газа и нефти.
россия, газ, монголия, владивосток, алексей миллер, газпром
Энергетика, РОССИЯ, Газ, МОНГОЛИЯ, Владивосток, Алексей Миллер, Газпром
09:15 05.09.2025 (обновлено: 09:21 05.09.2025)
 
"Газпром" и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве

"Газпром" и Монголия подписали меморандум по перспективам газификации Улан-Батора

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Газпром" и Монголия на Восточном экономическом форуме подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора, сообщила компания.
"ВЭФ-2025: Алексей Миллер и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар рассмотрели перспективы сотрудничества в газовой отрасли", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Уточняется, что на рабочей встрече отмечены преимущества использования природного газа, эффективного и экологичного источника энергии, для повышения качества жизни людей и развития промышленности.
"В присутствии Алексея Миллера и Гомбожавына Занданшатара заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали меморандум о сотрудничестве по изучению перспектив газификации Улан-Батора", – также сообщили в компании.
"Газпром" и правительство Монголии в августе 2025 года подписали меморандум о сотрудничестве. Документ нацелен на развитие партнерства в области газа и нефти.
Стенд компании Газпром
"Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций
Вчера, 17:21
 
