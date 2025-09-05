https://1prime.ru/20250905/gazprom-861836207.html

"Газпром" договорился об увеличении поставок газа в Казахстан

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Газпром" и Казахстан на ВЭФ заключили соглашение об увеличении поставок российского газа в республику в 2025-2026 годах, сообщила компания. "Алексей Миллер (глава "Газпрома" - ред.) и Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр заключили Соглашение об увеличении поставок российского газа в Казахстан в 2025 и 2026 годах. Документ подписан в рамках рабочей встречи", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа. Миллер и Скляр проводили рабочую встречу также на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Тогда они рассмотрели вопросы развития долгосрочного сотрудничества в газовой сфере. В частности, в области поставок, транспортировки и переработки газа. В октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр". "Газпром" и правительство Казахстана в ноябре 2023 года подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

