"Газпром" договорился об увеличении поставок газа в Казахстан - 05.09.2025
"Газпром" договорился об увеличении поставок газа в Казахстан
энергетика
газ
россия
казахстан
узбекистан
владивосток
алексей миллер
газпром
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Газпром" и Казахстан на ВЭФ заключили соглашение об увеличении поставок российского газа в республику в 2025-2026 годах, сообщила компания. "Алексей Миллер (глава "Газпрома" - ред.) и Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр заключили Соглашение об увеличении поставок российского газа в Казахстан в 2025 и 2026 годах. Документ подписан в рамках рабочей встречи", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа. Миллер и Скляр проводили рабочую встречу также на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Тогда они рассмотрели вопросы развития долгосрочного сотрудничества в газовой сфере. В частности, в области поставок, транспортировки и переработки газа. В октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр". "Газпром" и правительство Казахстана в ноябре 2023 года подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
газ, россия, казахстан, узбекистан, владивосток, алексей миллер, газпром
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, Владивосток, Алексей Миллер, Газпром
10:31 05.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" Логотип компании "Газпром"
 Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. "Газпром" и Казахстан на ВЭФ заключили соглашение об увеличении поставок российского газа в республику в 2025-2026 годах, сообщила компания.
"Алексей Миллер (глава "Газпрома" - ред.) и Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр заключили Соглашение об увеличении поставок российского газа в Казахстан в 2025 и 2026 годах. Документ подписан в рамках рабочей встречи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа.
Миллер и Скляр проводили рабочую встречу также на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Тогда они рассмотрели вопросы развития долгосрочного сотрудничества в газовой сфере. В частности, в области поставок, транспортировки и переработки газа.
В октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".
"Газпром" и правительство Казахстана в ноябре 2023 года подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Энергетика Газ РОССИЯ КАЗАХСТАН УЗБЕКИСТАН Владивосток Алексей Миллер Газпром
 
 
