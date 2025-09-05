На Западе отметили снижение поддержки Киева после встречи в Париже
BZ: виртуальное участие Мерца и Стармера намекает на угасание поддержки Киева
© Фото : No 10 Downing Street/Simon Dawson Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль макрон. Архивное фото
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. По данным Berliner Zeitung, онлайн-участие канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в парижской встрече "коалиции желающих" может свидетельствовать о снижении запала в оказании помощи Украине.
"Одним из возможных признаков ослабления энтузиазма среди некоторых участников коалиции является то, что Мерц и премьер Великобритании участвовали во встрече исключительно через интернет", — сообщается в издании.
Газета отмечает, что еще до начала обсуждений имелись сомнения в их успешности, поскольку предыдущие собрания "коалиции желающих" не привели к значимым результатам.
"Как утверждают в правительстве Макрона, даже после этой недели пока не ожидается конкретики по поводу структуры гарантий безопасности", — выделяет публикация.
Статья также указывает, что несколько европейских лидеров и представителей властей начали делать более осторожные заявления, смягчая свою агрессивную риторику. Встреча членов так называемой "коалиции желающих" состоялась в четверг в Париже в смешанном формате под председательством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Согласно агентству Bloomberg ссылающимся на источник, участники обсудили стратегию по усилению Украины, чтобы в будущем она не могла стать мишенью для военной агрессии.
18 августа президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран. Американский президент отметил, что не считает возможным сравнивать потенциальные гарантии безопасности для Киева с теми, что существуют в НАТО. Он также подчеркнул, что при его администрации американские войска не будут размещены в Украине. Bloomberg сообщал, что гарантии безопасности от США и Европы для режима в Киеве будут основаны на деятельности "коалиции желающих", в которую могут войти многонациональные силы. Министерство иностранных дел России заявило, что любые варианты размещения войск стран НАТО в Украине абсолютно неприемлемы для Москвы и могут привести к обострению ситуации. Ранее в министерстве назвали заявления Великобритании и других европейских стран о вероятности размещения войск альянса в Украине подстрекательством к продолжению конфликта.