Германия планирует закупить три беспилотника у Израиля - 05.09.2025
Германия планирует закупить три беспилотника у Израиля
2025-09-05T15:45+0300
2025-09-05T15:45+0300
вооружения
германия
израиль
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Германия планирует закупить три беспилотных летательных аппарата у Израиля на суммарные 1,2 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные о планируемых госзакупках. "Германия планирует закупить три дрона Heron за примерно один миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) у Израиля", - пишет агентство. Отмечается, что минобороны Германии ведет переговоры с израильским минобороны по этой сделке, в рамках которой число БПЛА Heron TP на вооружении ФРГ может возрасти с пяти до восьми.
германия
израиль
германия, израиль
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ИЗРАИЛЬ
15:45 05.09.2025
 
Германия планирует закупить три беспилотника у Израиля

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
© flickr.com / tjuel
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Германия планирует закупить три беспилотных летательных аппарата у Израиля на суммарные 1,2 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные о планируемых госзакупках.
"Германия планирует закупить три дрона Heron за примерно один миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) у Израиля", - пишет агентство.
Отмечается, что минобороны Германии ведет переговоры с израильским минобороны по этой сделке, в рамках которой число БПЛА Heron TP на вооружении ФРГ может возрасти с пяти до восьми.
ВооруженияГЕРМАНИЯИЗРАИЛЬ
 
 
