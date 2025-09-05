Германия планирует закупить три беспилотника у Израиля

https://1prime.ru/20250905/germaniya-861855191.html
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Германия планирует закупить три беспилотных летательных аппарата у Израиля на суммарные 1,2 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные о планируемых госзакупках. "Германия планирует закупить три дрона Heron за примерно один миллиард евро (1,2 миллиарда долларов) у Израиля", - пишет агентство. Отмечается, что минобороны Германии ведет переговоры с израильским минобороны по этой сделке, в рамках которой число БПЛА Heron TP на вооружении ФРГ может возрасти с пяти до восьми.
