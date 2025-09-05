Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
02:00 05.09.2025
 
В Госдуме предложили компенсировать расходы на лекарства пенсионерам

В Госдуме предложили компенсировать пенсионерам расходы на лекарства за счет бюджета

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратились к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением полностью компенсировать траты на лекарства пенсионерам с доходом ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за счет федерального бюджета, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Уважаемый Михаил Альбертович, просим Вас рассмотреть возможность введения механизма полной компенсации стоимости, назначенных лекарственных препаратов для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного регионального прожиточного минимума и представить позицию министерства здравоохранения Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в обращении депутатов к главе Минздрава России.
Как рассказал РИА Новости Миронов, российские пенсионеры входят в число наиболее социально незащищенных жителей страны.
"В отличие от многодетных или граждан с низкими зарплатами, у подавляющего большинства пенсионеров никаких льгот и дополнительных выплат нет, и они вынуждены рассчитывать только на свою пенсию. Каков ее размер, мы хорошо знаем. Без помощи детей и родственников прожить на эти деньги невозможно", - отметил депутат.
Он напомнил, что, по данным Соцфонда, на 1 июля 2025 года в России проживает 40,8 миллиона пенсионеров.
"Если учесть, что в этом году в зависимости от территории ежемесячный прожиточный минимум пенсионера составляет 12-17 тысяч рублей, а пенсии многих из них даже не доходят до 20 тысяч рублей, то реализация инициативы СРЗП позволит поддержать десятки миллионов граждан преклонного возраста", - подчеркнул депутат.
В свою очередь, Лантратова заявила РИА Новости, что такая мера снизит финансовую нагрузку, повысит приверженность лечению и сократит число осложнений и госпитализаций.
"Считаем, что такая помощь станет инвестицией в здоровье и благополучие наших родителей, бабушек и дедушек", - заключила она.
 
