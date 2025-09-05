https://1prime.ru/20250905/gosduma-861811355.html

В ГД предложили компенсировать московским льготникам затраты на лекарства

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы направили обращение руководителю департамента здравоохранения Москвы Алексею Хрипуну с просьбой предусмотреть механизмы компенсации московским льготникам затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев и Сергей Кабышев. "Прошу Вас, уважаемый Алексей Иванович (Хрипун - ред.), рассмотреть вопрос о стабилизации цен на лекарства в московских аптеках и принятии дополнительных мер поддержки граждан. В частности, необходимо предусмотреть механизмы компенсации затрат на приобретение жизненно необходимых препаратов для социально незащищенных категорий граждан, а также мониторинг цен на аптечные товары первой необходимости", - сказано в документе. В обращении приводятся данные Росстата, согласно которым в прошлом году цены на медикаменты выросли на 12%. Парламентарии добавляют, что реальный рост, по информации граждан и в ходе контрольных закупок, оказался выше. По их словам, приобретение минимального набора жизненно необходимых средств - йода, перекиси водорода, парацетамола, но-шпы, смекты, капотена и других базовых препаратов - обошлось почти в три тысячи рублей. "Проблема высокой стоимости медикаментов означает реальный отказ людей от лечения ради оплаты еды или коммунальных услуг. Подобная практика угрожает здоровью населения и требует срочной реакции со стороны органов власти. В условиях, когда гражданам приходится выбирать между покупкой лекарств для ребенка и средствами от давления для пожилого родственника, возникает социально опасная ситуация: здоровье становится недоступной роскошью", - подчеркивают они.

