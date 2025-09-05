https://1prime.ru/20250905/gref-861809956.html

Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств ФНБ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование крупных проектов, поскольку экономика нуждается в инвестициях. "У нас более 70% ФНБ инвестируется в реальную экономику, в реальные проекты, что в этот период времени абсолютно рационально. Я считаю, что правительство ведет абсолютно рациональную политику в этой части. Иначе бы нам не удалось справиться с тем большим количеством ограничений, которые возникли: логистических, и так далее, и так далее. В частности, сейчас, уже в этом году 300 миллиардов из ФНБ будет направлено на строительство ВСМ: не только строительство самой дороги, но и поезда в том числе", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ. По словам Грефа, таких проектов, в первую очередь логистических, очень много. "И я думаю, что это неизбежно. Поэтому мне кажется, что эта политика должна будет продолжаться", - добавил он. Президент России Владимир Путин в июле поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге. Греф напомнил, что до 2030 года порядка 80 триллионов рублей должны быть направлены на инвестиционные проекты в РФ. "И здесь без продолжения этой политики невозможно будет. Поэтому мне кажется, что сейчас не время накапливать, сейчас время инвестировать. В такие сложные времена экономика должна получать не только толчки, да, но рельсы для своего развития, кровь для своего развития", - подчеркнул глава Сбербанка. Без использования средств ФНБ, по его словам, это будет делать сложно. При этом он признал, что объем ФНБ сейчас небольшой, он составляет меньше 2% ВВП. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

