Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств ФНБ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/gref-861809956.html
Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств ФНБ
Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств ФНБ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств ФНБ
Глава Сбербанка Герман Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование крупных проектов,... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T01:57+0300
2025-09-05T01:57+0300
финансы
экономика
санкт-петербург
рф
владивосток
герман греф
владимир путин
фнб
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861809956.jpg?1757026668
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование крупных проектов, поскольку экономика нуждается в инвестициях. "У нас более 70% ФНБ инвестируется в реальную экономику, в реальные проекты, что в этот период времени абсолютно рационально. Я считаю, что правительство ведет абсолютно рациональную политику в этой части. Иначе бы нам не удалось справиться с тем большим количеством ограничений, которые возникли: логистических, и так далее, и так далее. В частности, сейчас, уже в этом году 300 миллиардов из ФНБ будет направлено на строительство ВСМ: не только строительство самой дороги, но и поезда в том числе", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ. По словам Грефа, таких проектов, в первую очередь логистических, очень много. "И я думаю, что это неизбежно. Поэтому мне кажется, что эта политика должна будет продолжаться", - добавил он. Президент России Владимир Путин в июле поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге. Греф напомнил, что до 2030 года порядка 80 триллионов рублей должны быть направлены на инвестиционные проекты в РФ. "И здесь без продолжения этой политики невозможно будет. Поэтому мне кажется, что сейчас не время накапливать, сейчас время инвестировать. В такие сложные времена экономика должна получать не только толчки, да, но рельсы для своего развития, кровь для своего развития", - подчеркнул глава Сбербанка. Без использования средств ФНБ, по его словам, это будет делать сложно. При этом он признал, что объем ФНБ сейчас небольшой, он составляет меньше 2% ВВП. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
санкт-петербург
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, санкт-петербург, рф, владивосток, герман греф, владимир путин, фнб, сбербанк
Финансы, Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Владивосток, Герман Греф, Владимир Путин, ФНБ, Сбербанк
01:57 05.09.2025
 
Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств ФНБ

Греф: использование средств ФНБ на финансирование крупных проектов неизбежно

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф считает неизбежным дальнейшее использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование крупных проектов, поскольку экономика нуждается в инвестициях.
"У нас более 70% ФНБ инвестируется в реальную экономику, в реальные проекты, что в этот период времени абсолютно рационально. Я считаю, что правительство ведет абсолютно рациональную политику в этой части. Иначе бы нам не удалось справиться с тем большим количеством ограничений, которые возникли: логистических, и так далее, и так далее. В частности, сейчас, уже в этом году 300 миллиардов из ФНБ будет направлено на строительство ВСМ: не только строительство самой дороги, но и поезда в том числе", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ.
По словам Грефа, таких проектов, в первую очередь логистических, очень много. "И я думаю, что это неизбежно. Поэтому мне кажется, что эта политика должна будет продолжаться", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в июле поручил правительству и Сбербанку до 1 октября проработать вопрос использования средств ФНБ в объеме 300 миллиардов рублей для строительства высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербурге.
Греф напомнил, что до 2030 года порядка 80 триллионов рублей должны быть направлены на инвестиционные проекты в РФ. "И здесь без продолжения этой политики невозможно будет. Поэтому мне кажется, что сейчас не время накапливать, сейчас время инвестировать. В такие сложные времена экономика должна получать не только толчки, да, но рельсы для своего развития, кровь для своего развития", - подчеркнул глава Сбербанка.
Без использования средств ФНБ, по его словам, это будет делать сложно.
При этом он признал, что объем ФНБ сейчас небольшой, он составляет меньше 2% ВВП.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаФинансыСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФВладивостокГерман ГрефВладимир ПутинФНБСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала