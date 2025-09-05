https://1prime.ru/20250905/inflyatsiya-861825195.html
Путин оценил меры ЦБ по борьбе с инфляцией
Путин оценил меры ЦБ по борьбе с инфляцией
2025-09-05T08:39+0300
экономика
банки
финансы
владивосток
владимир путин
центральные банки
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861824871_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_fe84d312294038925db0af32ff2fdb2b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%, заявил президент России Владимир Путин. "Рост цен – это, как бы, инфляция. Но в то же (время - ред.) Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям - не больше... 4-5%", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток
Путин: Банк России пытается вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%, заявил президент России Владимир Путин.
"Рост цен – это, как бы, инфляция. Но в то же (время - ред.) Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям - не больше... 4-5%", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Решетников оценил ситуацию с инфляцией