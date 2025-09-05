Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил меры ЦБ по борьбе с инфляцией - 05.09.2025
Путин оценил меры ЦБ по борьбе с инфляцией
2025-09-05T08:39+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%, заявил президент России Владимир Путин. "Рост цен – это, как бы, инфляция. Но в то же (время - ред.) Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям - не больше... 4-5%", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
08:39 05.09.2025
 
Путин оценил меры ЦБ по борьбе с инфляцией

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ЦБ борется с инфляцией и пытается вернуться к цели в 4%, заявил президент России Владимир Путин.
"Рост цен – это, как бы, инфляция. Но в то же (время - ред.) Центральный банк борется с этой инфляцией и пытается вернуться к известным и нужным показателям - не больше... 4-5%", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
