Минпромторг: искусственный интеллект не заменит человека в торговле

Минпромторг: искусственный интеллект не заменит человека в торговле

2025-09-05T05:30+0300

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в российской торговле; несмотря на то, что цифровые сервисы уже активно используются в офлайн-сетях и на маркетплейсах, традиционные ярмарки и рынки цифровые сервисы вытеснить не смогут, заявил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума. "Вообще сегодня наши даже офлайн-сети, не говоря уж о маркетплейсах, это технологичные цифровые компании. Поэтому в какой-то мере да, искусственный интеллект заменит человека в торговле, но есть особенность нашей страны, которая не изменится никогда. Испокон веков, даже с великокняжеских времен, наш многонациональный народ привык к личному общению, к коммуникациям при выборе товара. И поэтому такие форматы традиционные для нас, как ярмарки, рынки, нестационарные торговые объекты, они точно останутся. Их никогда не заменят никакие цифровые решения. В этом уникальность и душевная красота нашей торговой отрасли", - пояснил Чекушов. При этом замглавы Минпромторга РФ отметил, что искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью работы по оптимизации торговых сетей и маркетплейсов. На сегодня такой цифровой сервис как персонализация стал одним из залогов успеха в отрасли. Он помогает компаниям понять, что требуется покупателю сегодня. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

