Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг: искусственный интеллект не заменит человека в торговле - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/intellekt-861816254.html
Минпромторг: искусственный интеллект не заменит человека в торговле
Минпромторг: искусственный интеллект не заменит человека в торговле - 05.09.2025, ПРАЙМ
Минпромторг: искусственный интеллект не заменит человека в торговле
Искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в российской торговле; несмотря на то, что цифровые сервисы уже активно используются в... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T05:30+0300
2025-09-05T05:30+0300
технологии
бизнес
россия
рф
владивосток
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861816254.jpg?1757039450
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в российской торговле; несмотря на то, что цифровые сервисы уже активно используются в офлайн-сетях и на маркетплейсах, традиционные ярмарки и рынки цифровые сервисы вытеснить не смогут, заявил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума. "Вообще сегодня наши даже офлайн-сети, не говоря уж о маркетплейсах, это технологичные цифровые компании. Поэтому в какой-то мере да, искусственный интеллект заменит человека в торговле, но есть особенность нашей страны, которая не изменится никогда. Испокон веков, даже с великокняжеских времен, наш многонациональный народ привык к личному общению, к коммуникациям при выборе товара. И поэтому такие форматы традиционные для нас, как ярмарки, рынки, нестационарные торговые объекты, они точно останутся. Их никогда не заменят никакие цифровые решения. В этом уникальность и душевная красота нашей торговой отрасли", - пояснил Чекушов. При этом замглавы Минпромторга РФ отметил, что искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью работы по оптимизации торговых сетей и маркетплейсов. На сегодня такой цифровой сервис как персонализация стал одним из залогов успеха в отрасли. Он помогает компаниям понять, что требуется покупателю сегодня. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, рф, владивосток, минпромторг
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владивосток, Минпромторг
05:30 05.09.2025
 
Минпромторг: искусственный интеллект не заменит человека в торговле

Замглавы Минпромторга Чекушов: искусственный интеллект не заменит человека в торговле

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека в российской торговле; несмотря на то, что цифровые сервисы уже активно используются в офлайн-сетях и на маркетплейсах, традиционные ярмарки и рынки цифровые сервисы вытеснить не смогут, заявил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах Восточного экономического форума.
"Вообще сегодня наши даже офлайн-сети, не говоря уж о маркетплейсах, это технологичные цифровые компании. Поэтому в какой-то мере да, искусственный интеллект заменит человека в торговле, но есть особенность нашей страны, которая не изменится никогда. Испокон веков, даже с великокняжеских времен, наш многонациональный народ привык к личному общению, к коммуникациям при выборе товара. И поэтому такие форматы традиционные для нас, как ярмарки, рынки, нестационарные торговые объекты, они точно останутся. Их никогда не заменят никакие цифровые решения. В этом уникальность и душевная красота нашей торговой отрасли", - пояснил Чекушов.
При этом замглавы Минпромторга РФ отметил, что искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью работы по оптимизации торговых сетей и маркетплейсов. На сегодня такой цифровой сервис как персонализация стал одним из залогов успеха в отрасли. Он помогает компаниям понять, что требуется покупателю сегодня.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯРФВладивостокМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала