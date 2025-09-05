https://1prime.ru/20250905/investitsii-861856802.html
Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса
2025-09-05T16:06+0300
2025-09-05T16:06+0300
2025-09-05T16:06+0300
энергетика
россия
лаос
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/34/842423458_0:286:5471:3363_1920x0_80_0_0_9e9daf426ec3e8449dd7222e7bc18387.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Вчера на бизнес-диалоге Россия – Лаос несколько российских компаний проявили интерес к инвестициям в Лаосе в сферу энергетики: гидроэлектростанции, ветряную и солнечную энергетику, и мы готовы предложить солнечные батареи для этих инвестиционных проектов", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
лаос
владивосток
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/34/842423458_303:0:5166:3647_1920x0_80_0_0_6367a2f7bae1ce21578d36b505a55775.jpg
россия, лаос, владивосток
Энергетика, РОССИЯ, Лаос, Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Вчера на бизнес-диалоге Россия – Лаос несколько российских компаний проявили интерес к инвестициям в Лаосе в сферу энергетики: гидроэлектростанции, ветряную и солнечную энергетику, и мы готовы предложить солнечные батареи для этих инвестиционных проектов", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
