Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса - 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T16:06+0300
2025-09-05T16:06+0300
энергетика
россия
лаос
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Вчера на бизнес-диалоге Россия – Лаос несколько российских компаний проявили интерес к инвестициям в Лаосе в сферу энергетики: гидроэлектростанции, ветряную и солнечную энергетику, и мы готовы предложить солнечные батареи для этих инвестиционных проектов", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/torgovlya-861853856.html
лаос
владивосток
россия, лаос, владивосток
Энергетика, РОССИЯ, Лаос, Владивосток
16:06 05.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Вчера на бизнес-диалоге Россия – Лаос несколько российских компаний проявили интерес к инвестициям в Лаосе в сферу энергетики: гидроэлектростанции, ветряную и солнечную энергетику, и мы готовы предложить солнечные батареи для этих инвестиционных проектов", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ-2025. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Россия и Лаос сверят данные по торговле
15:18
 
ЭнергетикаРОССИЯЛаосВладивосток
 
 
