Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса

05.09.2025

Российские компании заинтересовались инвестициями в энергетику Лаоса

Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости | 05.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Компании из РФ проявили интерес к инвестициям в ГЭС, ветряную и солнечную энергетику Лаоса, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Вчера на бизнес-диалоге Россия – Лаос несколько российских компаний проявили интерес к инвестициям в Лаосе в сферу энергетики: гидроэлектростанции, ветряную и солнечную энергетику, и мы готовы предложить солнечные батареи для этих инвестиционных проектов", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

лаос

владивосток

2025

