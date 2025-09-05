https://1prime.ru/20250905/isib-861820067.html

Исиба прокомментировал указ Трампа о снижении тарифов для Японии

Исиба прокомментировал указ Трампа о снижении тарифов для Японии - 05.09.2025, ПРАЙМ

Исиба прокомментировал указ Трампа о снижении тарифов для Японии

Японский премьер-министр Сигэру Исиба, комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом указа, реализующего достигнутое с Японией торговое соглашение,... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T07:41+0300

2025-09-05T07:41+0300

2025-09-05T07:41+0300

экономика

мировая экономика

япония

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861820067.jpg?1757047289

ТОКИО, 5 сен - ПРАЙМ. Японский премьер-министр Сигэру Исиба, комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом указа, реализующего достигнутое с Японией торговое соглашение, подчеркнул важность добросовестного исполнения положений обеими сторонами, а также заявил о намерении предпринять все возможные меры для минимизации влияния данных мер на японскую экономику и бизнес. "С момента заключения японо-американского соглашения 22 июля Япония продолжала координировать свои действия с США, уделяя первостепенное внимание скорейшему снижению тарифов. В результате президент Трамп сегодня подписал указ о мерах по снижению тарифов для Японии. Одновременно с подписанием этого указа были подготовлены два документа в ответ на запрос американской стороны. Я считаю, что эти документы чрезвычайно важны... Первый - это Меморандум о взаимопонимании между министром по делам восстановления экономики Японии (Рёсэем - ред.) Акадзавой и министром торговли (США Говардом - ред.) Латником, который подтверждает общее понимание между Японией и США в отношении инвестиционной инициативы на сумму 550 миллиардов долларов. Второй - это совместное заявление, подтверждающее приверженность обеих стран японо-американскому соглашению", - пояснил в ходе пресс-конференции Исиба. Премьер Японии также подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы Япония и США добросовестно и оперативно выполняли положения соглашения. "Как я уже говорил, мы создали 2000 специальных консультационных пунктов по всей стране. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы, и я хотел бы и дальше совершенствовать эту систему. Что означает, что мы будем реагировать на консультации? Это означает оказывать финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, тем самым минимизируя влияние на экономику и занятость. Мы намерены принять все возможные меры для этого. Мы надеемся, что эти усилия будут способствовать дальнейшему укреплению японо-американского альянса, обеспечению экономической безопасности и экономическому росту Японии", - добавил он. Ранее в пятницу по японскому времени Дональд Трамп подписал президентский указ, реализующий достигнутое с Японией торговое соглашение. В соответствии с ним Соединенные Штаты будут применять базовую пошлину в размере 15% почти ко всем японским товарам, ввозимым в США, наряду с отдельным отраслевым режимом для автомобилей и автозапчастей, аэрокосмической продукции, непатентованных фармацевтических препаратов и природных ресурсов, которые не добываются или не производятся естественным образом в Соединенных Штатах. По данным японской стороны, отраслевой режим для японских автомобилей начнет действовать в течение двух недель. В ответ на это Япония откроет свой рынок для американских товаров, включая значительное увеличение импорта сельскохозяйственной продукции (риса, кукурузы и сои), энергоносителей и аэрокосмической техники, а также снимает ограничения на ввоз американских автомобилей. Кроме этого, по итогам нескольких раундов переговоров по вопросам пошлин Япония и США договорились о японских инвестициях в американскую экономику в размере 550 миллиардов долларов, при этом страны вводят взаимные торговые пошлины в 15%.

япония

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, япония, сша, дональд трамп