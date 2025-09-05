https://1prime.ru/20250905/itv-861855788.html
Вице-премьер Британии Рэйнер ушла в отставку после налогового скандала
2025-09-05T15:43+0300
2025-09-05T15:43+0300
2025-09-05T15:43+0300
ЛОНДОН, 5 сен – ПРАЙМ. Заместитель премьер-министра Великобритании и министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Анджела Рэйнер ушла в отставку из-за скандала, связанного с неуплатой налогов, передает телеканал ITV. "Анджела Рэйнер ушла в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра жилищного хозяйства после того, как независимое этическое расследование выявило, что она нарушила министерский кодекс", - сообщает телеканал. По информации телеканала, Рэйнер не заплатила налоговую надбавку за квартиру стоимостью 800 тысяч фунтов стерлингов, которая является ее вторым жильем. Несколько недель она утверждала, что не знала о надбавке, так как продала долю в своем семейном доме. Однако после консультации с юридической фирмой она признала, что совершила ошибку. Сама Рэйнер заявила, что "ее намерения состояли только в том, чтобы заплатить верную сумму". "Я глубоко сожалею о своем решении не запросить дополнительной консультации со специалистами по налогам, учитывая мою должность министра жилищного хозяйства и мою сложную семейную ситуацию. Я полностью беру на себя ответственность за эту ошибку", - написала Рэйнер в письме премьер- министру Великобритании Киру Стармеру, которое она опубликовала в своем аккаунте в Х. Новость встретили бурными аплодисментами участники проходящей в эти минуты в Бирмингеме конференции правопопулистской партии Reform UK, передает корреспондент РИА Новости. Новость залу озвучил со сцены председатель партии Дэвид Булл, заявив, что правительство лейбористов "разваливается на глазах".
ITV: вице-премьер Британии Рэйнер ушла в отставку после налогового скандала
