Катырин назвал ключевую задачу для власти и бизнеса на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Ключевой задачей для власти и бизнеса должно стать повышение качества жизни в городах Дальнего Востока, для чего важно выстроить адресные меры поддержки, компенсируя предпринимателям высокие издержки работы в регионе, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Ключевой задачей для власти и бизнеса должно стать повышение качества жизни в городах Дальнего Востока", - сказал Катырин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, уже утверждены мастер-планы развития до 2030 года для 22 административных центров и агломераций, где проживают свыше 4 миллионов человек. "На их реализацию предусмотрено более 100 миллиардов рублей. Одним из важнейших инструментов стали специальные дальневосточные конкурсы благоустройства - часть национального проекта "Инфраструктура для жизни", - отметил собеседник агентства. "Эти меры направлены на снижение кадрового дефицита, несмотря на низкий уровень общей безработицы, а также на сокращение оттока населения в более развитые регионы", - добавил глава ТПП РФ. При этом, считает он, необходимо учитывать неоднородность экономики Дальнего Востока. "Условно можно выделить шесть экономических зон, и лишь одна из них - южная приграничная - имеет потенциал устойчивого развития с двумя центрами роста: Владивостоком и Хабаровском. Чем дальше на север, тем более фрагментарной становится экономическая деятельность, тем меньше возможностей для диверсификации, а число конкурентоспособных производств сокращается, концентрируясь в сырьевом секторе", - сказал Катырин. Но и в точках роста существует серьезное ограничение - узкий внутренний рынок, сдерживающий масштабирование бизнеса, отметил он. В этих условиях центральным элементом развития региона, на взгляд главы ТПП РФ, "должна стать система компенсации высоких издержек для бизнеса - от северных надбавок до страховых платежей, что позволит снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность". "Важно выстроить адресные меры поддержки: снижение налоговой нагрузки для малого и среднего производственного бизнеса, субсидирование транспортных расходов, льготы на энергообеспечение, а также новые механизмы государственно-частного партнёрства для северных проектов. Только так можно создать условия, при которых предприятия будут развиваться устойчиво, люди останутся жить и работать в регионе, а качество жизни в дальневосточных городах будет расти", - заключил Катырин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

