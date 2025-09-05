https://1prime.ru/20250905/khorvatiya-861861698.html

Власти Хорватии назвали число пакетов военной помощи, переданных Украине

БЕЛГРАД, 5 сен – ПРАЙМ. Власти Хорватии к настоящему моменту передали Украине 14 пакетов военной помощи, сообщил в пятницу премьер и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович. "До сих пор мы отправили Украине 14 пакетов военной помощи и эту двустороннюю помощь продолжим оказывать. Разные страны, которые участвуют в "коалиции желающих", по-разному оказывают помощь Украине. Отправка военнослужащих - не единственный способ помочь. Есть страны, как Польша и Италия, которые также в "коалиции желающих", как и Хорватия, но не отправляют военных", - заявил глава правительства в эфире Хорватского радио и телевидения. Министр обороны Хорватии Иван Анушич в середине июля сообщил, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества официального Загреба и Киева в этой отрасли. Президент и верховный главнокомандующий вооруженных сил Хорватии Зоран Миланович многократно заявлял, что не допустит отправки хорватских военных на Украину. Хорватский премьер также отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.

