Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Хорватии назвали число пакетов военной помощи, переданных Украине - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250905/khorvatiya-861861698.html
Власти Хорватии назвали число пакетов военной помощи, переданных Украине
Власти Хорватии назвали число пакетов военной помощи, переданных Украине - 05.09.2025, ПРАЙМ
Власти Хорватии назвали число пакетов военной помощи, переданных Украине
Власти Хорватии к настоящему моменту передали Украине 14 пакетов военной помощи, сообщил в пятницу премьер и лидер правящей партии Хорватское демократическое... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T18:11+0300
2025-09-05T18:11+0300
вооружения
мировая экономика
украина
хорватия
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/57/764085787_0:122:3448:2062_1920x0_80_0_0_ee5db25746e82bd6c898703c215d2141.jpg
БЕЛГРАД, 5 сен – ПРАЙМ. Власти Хорватии к настоящему моменту передали Украине 14 пакетов военной помощи, сообщил в пятницу премьер и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович. "До сих пор мы отправили Украине 14 пакетов военной помощи и эту двустороннюю помощь продолжим оказывать. Разные страны, которые участвуют в "коалиции желающих", по-разному оказывают помощь Украине. Отправка военнослужащих - не единственный способ помочь. Есть страны, как Польша и Италия, которые также в "коалиции желающих", как и Хорватия, но не отправляют военных", - заявил глава правительства в эфире Хорватского радио и телевидения. Министр обороны Хорватии Иван Анушич в середине июля сообщил, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества официального Загреба и Киева в этой отрасли. Президент и верховный главнокомандующий вооруженных сил Хорватии Зоран Миланович многократно заявлял, что не допустит отправки хорватских военных на Украину. Хорватский премьер также отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.
https://1prime.ru/20250905/germaniya-861855191.html
украина
хорватия
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76408/57/764085787_0:0:3448:2586_1920x0_80_0_0_9a9673916fc683a10e659d300e5a7116.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, хорватия, киев
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, ХОРВАТИЯ, Киев
18:11 05.09.2025
 
Власти Хорватии назвали число пакетов военной помощи, переданных Украине

Пленкович: Хорватия отправила Украине 14 пакетов военной помощи

© fotolia.com / Dario BajurinФлаг Хорватии
Флаг Хорватии - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Флаг Хорватии. Архивное фото
© fotolia.com / Dario Bajurin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 5 сен – ПРАЙМ. Власти Хорватии к настоящему моменту передали Украине 14 пакетов военной помощи, сообщил в пятницу премьер и лидер правящей партии Хорватское демократическое содружество (HDZ) Андрей Пленкович.
"До сих пор мы отправили Украине 14 пакетов военной помощи и эту двустороннюю помощь продолжим оказывать. Разные страны, которые участвуют в "коалиции желающих", по-разному оказывают помощь Украине. Отправка военнослужащих - не единственный способ помочь. Есть страны, как Польша и Италия, которые также в "коалиции желающих", как и Хорватия, но не отправляют военных", - заявил глава правительства в эфире Хорватского радио и телевидения.
Министр обороны Хорватии Иван Анушич в середине июля сообщил, что на встрече с участием представителей оборонной промышленности обсудил с главой МИД Украины Андреем Сибигой интенсификацию сотрудничества официального Загреба и Киева в этой отрасли.
Президент и верховный главнокомандующий вооруженных сил Хорватии Зоран Миланович многократно заявлял, что не допустит отправки хорватских военных на Украину.
Хорватский премьер также отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Германия планирует закупить три беспилотника у Израиля
15:45
 
ВооруженияМировая экономикаУКРАИНАХОРВАТИЯКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала