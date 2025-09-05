Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о сближении России и Китая - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/kitay-861818021.html
На Западе рассказали о сближении России и Китая
На Западе рассказали о сближении России и Китая - 05.09.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали о сближении России и Китая
Взаимодействие в области энергетики между Россией и Китаем указывает на готовность Пекина противодействовать попыткам США утвердить свое лидерство в... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T06:43+0300
2025-09-05T06:43+0300
россия
китай
пекин
монголия
владимир путин
си цзиньпин
reuters
шос
газпром
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861625023_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_97e3e302c50712405e04da49f587c199.jpg
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Взаимодействие в области энергетики между Россией и Китаем указывает на готовность Пекина противодействовать попыткам США утвердить свое лидерство в энергетическом секторе, сообщает агентство Reuters. "В совокупности это еще один признак укрепления связей между Пекином и Москвой, но, что еще важнее, это сигнал о том, что Китай не намерен отступать перед давлением США",— сказано в статье. Как отмечает издание, заметным событием стала недавняя поставка первой партии СПГ с российского завода "Арктик СПГ-2" в Китай, несмотря на американские санкции, что ослабляет усилия Вашингтона по изоляции России. "Эта новая эпоха энергетической дипломатии стремительно развивается, но в настоящее время, похоже, создает условия для обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира", — говорится в материале. По мнению автора, на фоне современных глобальных изменений важно, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин демонстрируют политическую приверженность. Путин завершил в среду четырехдневное пребывание в Китае. В ходе визита лидер России участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), мероприятиях, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны, а также провел встречи с мировыми лидерами. Во вторник компании "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали обязательный юридический меморандум о создании газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного маршрута "Союз Восток" через Монголию. "Сила Сибири — 2" — проект газоснабжения из месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай, с расчетным сроком действия контракта — 30 лет.
https://1prime.ru/20250905/gaz-861815982.html
https://1prime.ru/20250904/shos-861804279.html
https://1prime.ru/20250904/memorandum-861764953.html
китай
пекин
монголия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861625023_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1814f9493478fa70333d13d729b4d2ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, пекин, монголия, владимир путин, си цзиньпин, reuters, шос, газпром, газопровод "сила сибири"
РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Reuters, ШОС, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
06:43 05.09.2025
 
На Западе рассказали о сближении России и Китая

Reuters: энергетическая дипломатия России и Китая представляет угрозу планам США

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Взаимодействие в области энергетики между Россией и Китаем указывает на готовность Пекина противодействовать попыткам США утвердить свое лидерство в энергетическом секторе, сообщает агентство Reuters.
"В совокупности это еще один признак укрепления связей между Пекином и Москвой, но, что еще важнее, это сигнал о том, что Китай не намерен отступать перед давлением США",— сказано в статье.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США, пишут СМИ
05:19
Как отмечает издание, заметным событием стала недавняя поставка первой партии СПГ с российского завода "Арктик СПГ-2" в Китай, несмотря на американские санкции, что ослабляет усилия Вашингтона по изоляции России.
"Эта новая эпоха энергетической дипломатии стремительно развивается, но в настоящее время, похоже, создает условия для обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира", — говорится в материале.
По мнению автора, на фоне современных глобальных изменений важно, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин демонстрируют политическую приверженность.
Саммит ШОС -2025 - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Путин назвал саммит ШОС в Китае блестящим
Вчера, 19:56
Путин завершил в среду четырехдневное пребывание в Китае. В ходе визита лидер России участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), мероприятиях, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны, а также провел встречи с мировыми лидерами.
Во вторник компании "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали обязательный юридический меморандум о создании газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного маршрута "Союз Восток" через Монголию. "Сила Сибири — 2" — проект газоснабжения из месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай, с расчетным сроком действия контракта — 30 лет.
Сергей Цивилев - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Цивилев оценил меморандум по "Силе Сибири — 2", заключенный с Китаем
Вчера, 10:15
 
РОССИЯКИТАЙПекинМОНГОЛИЯВладимир ПутинСи ЦзиньпинReutersШОСГазпромГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала