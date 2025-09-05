https://1prime.ru/20250905/kitay-861818021.html

На Западе рассказали о сближении России и Китая

На Западе рассказали о сближении России и Китая

МОСКВА, 5 сентября — ПРАЙМ. Взаимодействие в области энергетики между Россией и Китаем указывает на готовность Пекина противодействовать попыткам США утвердить свое лидерство в энергетическом секторе, сообщает агентство Reuters. "В совокупности это еще один признак укрепления связей между Пекином и Москвой, но, что еще важнее, это сигнал о том, что Китай не намерен отступать перед давлением США",— сказано в статье. Как отмечает издание, заметным событием стала недавняя поставка первой партии СПГ с российского завода "Арктик СПГ-2" в Китай, несмотря на американские санкции, что ослабляет усилия Вашингтона по изоляции России. "Эта новая эпоха энергетической дипломатии стремительно развивается, но в настоящее время, похоже, создает условия для обострения напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира", — говорится в материале. По мнению автора, на фоне современных глобальных изменений важно, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин демонстрируют политическую приверженность. Путин завершил в среду четырехдневное пребывание в Китае. В ходе визита лидер России участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), мероприятиях, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны, а также провел встречи с мировыми лидерами. Во вторник компании "Газпром" и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (CNPC) подписали обязательный юридический меморандум о создании газопровода "Сила Сибири — 2" и транзитного маршрута "Союз Восток" через Монголию. "Сила Сибири — 2" — проект газоснабжения из месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай, с расчетным сроком действия контракта — 30 лет.

