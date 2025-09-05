Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как можно упростить расчеты для россиян в Китае - 05.09.2025
Эксперт рассказал, как можно упростить расчеты для россиян в Китае
Эксперт рассказал, как можно упростить расчеты для россиян в Китае - 05.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как можно упростить расчеты для россиян в Китае
Развитие системы расчетов для россиян в Китае могло бы пойти, как минимум, тремя путями: это оплата с помощью QR-кодов, картой "Мир" или цифровыми валютами,... | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Развитие системы расчетов для россиян в Китае могло бы пойти, как минимум, тремя путями: это оплата с помощью QR-кодов, картой "Мир" или цифровыми валютами, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются, заявил ранее в пятницу в рамках ВЭФ президент РФ Владимир Путин. В ходе своего выступления он также допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов. "Сейчас я вижу два решения - QR-коды для оплаты и интеграция карт "Мир". Важно понимать, что вопрос расширения возможностей оплаты россиянами товаров и услуг в Китае в большей степени зависит именно от политических договоренностей, так как в настоящее время расширение возможностей оплат для россиян чаще всего сопряжено с рисками попадания под вторичные санкции", - сказал эксперт. "Одним из инструментов упрощения расчетов могут стать цифровые валюты, но для этого необходима большая подготовительная работа, включая гармонизацию нормативно-правовой базы двух стран", - добавил Воронин. ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню.
11:38 05.09.2025
 
Эксперт рассказал, как можно упростить расчеты для россиян в Китае

Воронин: россияне могли бы платить в Китае QR-кодами, картой "Мир" или цифровыми валютами

© РИА Новости . Илья Питалев
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Развитие системы расчетов для россиян в Китае могло бы пойти, как минимум, тремя путями: это оплата с помощью QR-кодов, картой "Мир" или цифровыми валютами, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин.
Система расчетов для россиян в Китае требует дополнительного совершенствования, этим занимаются, заявил ранее в пятницу в рамках ВЭФ президент РФ Владимир Путин. В ходе своего выступления он также допустил объединение платежных инструментов России и Китая для упрощения поездок туристов.
"Сейчас я вижу два решения - QR-коды для оплаты и интеграция карт "Мир". Важно понимать, что вопрос расширения возможностей оплаты россиянами товаров и услуг в Китае в большей степени зависит именно от политических договоренностей, так как в настоящее время расширение возможностей оплат для россиян чаще всего сопряжено с рисками попадания под вторичные санкции", - сказал эксперт.
"Одним из инструментов упрощения расчетов могут стать цифровые валюты, но для этого необходима большая подготовительная работа, включая гармонизацию нормативно-правовой базы двух стран", - добавил Воронин.
ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню.
Захарова рассказала о подготовке ответа на отмену виз для россиян в Китай
