Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чемезов ответил на вопрос о судьбе совместного с КНР самолета - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/kitay-861869070.html
Чемезов ответил на вопрос о судьбе совместного с КНР самолета
Чемезов ответил на вопрос о судьбе совместного с КНР самолета - 05.09.2025, ПРАЙМ
Чемезов ответил на вопрос о судьбе совместного с КНР самолета
Китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ответ на вопрос о судьбе совместного... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T21:52+0300
2025-09-05T21:52+0300
бизнес
россия
китай
рф
сергей чемезов
ростех
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/08/761640805_0:248:2673:1752_1920x0_80_0_0_e47a67114ab36a85a7ecfa883bacf5de.jpg
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ответ на вопрос о судьбе совместного проекта РФ и КНР. "Пока они решили сами делать", - сказал Чемезов журналистам. Ранее сообщалось, что Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.
https://1prime.ru/20250905/rossiya-861868847.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76164/08/761640805_4:0:2669:1999_1920x0_80_0_0_5f68bcfa55cfabbe26f3de326d0581f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай, рф, сергей чемезов, ростех, в мире
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Сергей Чемезов, Ростех, В мире
21:52 05.09.2025
 
Чемезов ответил на вопрос о судьбе совместного с КНР самолета

Чемезов: Китай решил сам разрабатывать свой широкофюзеляжный самолет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Чемезов
Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Сергей Чемезов. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ответ на вопрос о судьбе совместного проекта РФ и КНР.
"Пока они решили сами делать", - сказал Чемезов журналистам.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.
Вертолет Ка-226 МВД России - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Поставка двигателей ВК-650В для легких вертолетов планируется с 2026 года
21:46
 
БизнесРОССИЯКИТАЙРФСергей ЧемезовРостехВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала