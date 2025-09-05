https://1prime.ru/20250905/kitay-861869070.html

Чемезов ответил на вопрос о судьбе совместного с КНР самолета

Чемезов ответил на вопрос о судьбе совместного с КНР самолета - 05.09.2025, ПРАЙМ

Чемезов ответил на вопрос о судьбе совместного с КНР самолета

Китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ответ на вопрос о судьбе совместного... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T21:52+0300

2025-09-05T21:52+0300

2025-09-05T21:52+0300

бизнес

россия

китай

рф

сергей чемезов

ростех

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/76164/08/761640805_0:248:2673:1752_1920x0_80_0_0_e47a67114ab36a85a7ecfa883bacf5de.jpg

САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Китайская сторона решила пока разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в ответ на вопрос о судьбе совместного проекта РФ и КНР. "Пока они решили сами делать", - сказал Чемезов журналистам. Ранее сообщалось, что Россия и Китай ведут работу по проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.

https://1prime.ru/20250905/rossiya-861868847.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, рф, сергей чемезов, ростех, в мире