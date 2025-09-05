Корпоративные клиенты Сбербанка заработали рекордные 10 млрд рублей на репо

https://1prime.ru/20250905/klienty-861812023.html
2025-09-05T03:40+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Корпоративные клиенты Сбербанка за январь-август заработали рекордные 10 миллиардов рублей на сделках репо, что в два раза превышает показатель того же периода прошлого года, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"С начала года наши корпоративные клиенты заработали на сделках репо рекордные 10 миллиардов рублей, что вдвое превышает результат прошлого года", - рассказал он.
Попов также отметил, что в целом направление брокерского обслуживания для бизнеса показало значительный рост в этом году.
"Мы видим активный интерес компаний к работе с инструментами брокерского счета – количество активных компаний практически удвоилось, а ежемесячное число сделок репо утроилось", - добавил он.
"Наша задача — оцифровать клиентский путь, сделав доступ к инструментам брокерского счета максимально удобным: уже сейчас клиенты за два часа проходят путь от открытия брокерского счета до совершения сделки", - заключил Попов.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
