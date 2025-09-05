https://1prime.ru/20250905/klienty-861812023.html

Корпоративные клиенты Сбербанка заработали рекордные 10 млрд рублей на репо

Корпоративные клиенты Сбербанка заработали рекордные 10 млрд рублей на репо - 05.09.2025, ПРАЙМ

Корпоративные клиенты Сбербанка заработали рекордные 10 млрд рублей на репо

Корпоративные клиенты Сбербанка за январь-август заработали рекордные 10 миллиардов рублей на сделках репо, что в два раза превышает показатель того же периода... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T03:40+0300

2025-09-05T03:40+0300

2025-09-05T03:40+0300

банки

финансы

россия

владивосток

анатолий попов

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861812023.jpg?1757032853

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Корпоративные клиенты Сбербанка за январь-август заработали рекордные 10 миллиардов рублей на сделках репо, что в два раза превышает показатель того же периода прошлого года, рассказал РИА Новости заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). "С начала года наши корпоративные клиенты заработали на сделках репо рекордные 10 миллиардов рублей, что вдвое превышает результат прошлого года", - рассказал он. Попов также отметил, что в целом направление брокерского обслуживания для бизнеса показало значительный рост в этом году. "Мы видим активный интерес компаний к работе с инструментами брокерского счета – количество активных компаний практически удвоилось, а ежемесячное число сделок репо утроилось", - добавил он. "Наша задача — оцифровать клиентский путь, сделав доступ к инструментам брокерского счета максимально удобным: уже сейчас клиенты за два часа проходят путь от открытия брокерского счета до совершения сделки", - заключил Попов. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, владивосток, анатолий попов, сбербанк