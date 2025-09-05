https://1prime.ru/20250905/kolyma-861809670.html
На Колыме развивают промышленный туризм
экономика
бизнес
россия
магаданская область
колыма
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Промышленный туризм, в рамках которого желающих возят на золотодобывающие предприятия, развивают в Магаданской области, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Сергей Носов.
"Колоссальное желание у туристов, все хотят видеть, как добывается золото на Колыме... Все прекрасно, и природа, и условия хорошие, и так далее. Покажите, как добывается золото. Это и что-то современное, высокомеханизированное, высокотехнологичное, и что-то уровня старателей прошлого. Это экзотика такая, это интересно, конечно, но это тяжелейший труд, который сегодня переложили на плечи машин. И, конечно, добыча рудного золота", - рассказал Носов.
Он добавил, что золотодобывающие предприятия региона не отказывают в приеме туристических групп.
"Надо же понимать, что это производственные процедуры, это вопрос техники безопасности, но при этом надо отдать должное, наши крупные компании понимают, что это вопрос еще и продвижения профессии, продвижения компаний и так далее. В предыдущие годы они занимались главной задачей развития, расширения производства. Решив эти задачи, выйдя на устойчивую работу, они могут себе позволить общение с туристами", - добавил губернатор Магаданской области.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
