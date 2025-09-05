Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Груздев: российские компании готовы к локализации производства в Индии - 05.09.2025, ПРАЙМ
Груздев: российские компании готовы к локализации производства в Индии
Груздев: российские компании готовы к локализации производства в Индии - 05.09.2025, ПРАЙМ
Груздев: российские компании готовы к локализации производства в Индии
Российские компании, выходя на индийский рынок, готовы не только к традиционным торговым отношениям, но и могут участвовать в локализации производства, сказал... | 05.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российские компании, выходя на индийский рынок, готовы не только к традиционным торговым отношениям, но и могут участвовать в локализации производства, сказал замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках бизнес-диалога "Россия-Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025). "Выходя на индийский рынок, наши компании готовы не только к традиционным торговым отношениям, но и в максимальной степени учитывать национальную политику Индии и участвовать в программе по локализации продукции", — сказал он. В конце августа первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках 26-го заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству отмечал, что России и Индии надо наращивать партнёрство в отраслях с успешным опытом сотрудничества, в частности, в химической промышленности, металлургии и транспортном машиностроении. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Груздев: российские компании готовы к локализации производства в Индии

Груздев: российские компании готовы участвовать в локализации производства в Индии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российские компании, выходя на индийский рынок, готовы не только к традиционным торговым отношениям, но и могут участвовать в локализации производства, сказал замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках бизнес-диалога "Россия-Индия" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).
"Выходя на индийский рынок, наши компании готовы не только к традиционным торговым отношениям, но и в максимальной степени учитывать национальную политику Индии и участвовать в программе по локализации продукции", — сказал он.
В конце августа первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках 26-го заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству отмечал, что России и Индии надо наращивать партнёрство в отраслях с успешным опытом сотрудничества, в частности, в химической промышленности, металлургии и транспортном машиностроении.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
