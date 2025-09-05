Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин ответил на вопрос о присоединении БМ-банка к ВТБ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/kostin-861844852.html
Костин ответил на вопрос о присоединении БМ-банка к ВТБ
Костин ответил на вопрос о присоединении БМ-банка к ВТБ - 05.09.2025, ПРАЙМ
Костин ответил на вопрос о присоединении БМ-банка к ВТБ
Вопрос с присоединением БМ-банка к ВТБ пока что отложен, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T13:15+0300
2025-09-05T13:15+0300
экономика
банки
финансы
россия
владивосток
андрей костин
втб
рнкб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вопрос с присоединением БМ-банка к ВТБ пока что отложен, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин. "Неприсоединяемым оказался (БМ-банк - ред.). Отложен пока что вопрос", - сказал он. Ранее в июле первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что ВТБ планирует пересмотреть план интеграции БМ-банка с учётом решения лондонского суда. Согласно озвученным минувшим летом планам реорганизации внутри группы, в 2025 году в состав ВТБ должны были войти крымский Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и БМ-банк с присоединенными к нему "Открытием" и Саровбизнесбанком. ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в середине июня, с этого момента обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под единым брендом ВТБ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/vtb--861844525.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_2aee23e87a72a645553c01e2adda28d8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, владивосток, андрей костин, втб, рнкб
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Андрей Костин, ВТБ, РНКБ
13:15 05.09.2025
 
Костин ответил на вопрос о присоединении БМ-банка к ВТБ

Костин: вопрос с присоединением БМ-банка к ВТБ пока отложен

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вопрос с присоединением БМ-банка к ВТБ пока что отложен, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин.
"Неприсоединяемым оказался (БМ-банк - ред.). Отложен пока что вопрос", - сказал он.
Ранее в июле первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что ВТБ планирует пересмотреть план интеграции БМ-банка с учётом решения лондонского суда.
Согласно озвученным минувшим летом планам реорганизации внутри группы, в 2025 году в состав ВТБ должны были войти крымский Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и БМ-банк с присоединенными к нему "Открытием" и Саровбизнесбанком.
ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в середине июня, с этого момента обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под единым брендом ВТБ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Глава ВТБ оценил состояние российской экономики
13:07
 
ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯВладивостокАндрей КостинВТБРНКБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала