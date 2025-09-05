Костин ответил на вопрос о присоединении БМ-банка к ВТБ

https://1prime.ru/20250905/kostin-861844852.html
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Вопрос с присоединением БМ-банка к ВТБ пока что отложен, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин. "Неприсоединяемым оказался (БМ-банк - ред.). Отложен пока что вопрос", - сказал он. Ранее в июле первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что ВТБ планирует пересмотреть план интеграции БМ-банка с учётом решения лондонского суда. Согласно озвученным минувшим летом планам реорганизации внутри группы, в 2025 году в состав ВТБ должны были войти крымский Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и БМ-банк с присоединенными к нему "Открытием" и Саровбизнесбанком. ВТБ завершил юридическое присоединение РНКБ в середине июня, с этого момента обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под единым брендом ВТБ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
