Краснов вспомнил слова Менделеева о налоговых льготах

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов, говоря на ВЭФ о применении налоговых льгот, вспомнил слова русского ученого Дмитрия Менделеева о том, что "политическая экономия не в том, чтобы стричь купоны, а в том, чтобы создавать условия для роста промышленных сил страны". "Как отметил выдающийся русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев, "политическая экономия не в том, чтобы стричь купоны, а в том, чтобы создавать условия для роста промышленных сил страны". В этом контексте не менее важным средством стимулирования экономической активности следует признать применение налоговых льгот", - сказал он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

