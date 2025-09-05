https://1prime.ru/20250905/krasnov-861810863.html
Краснов вспомнил слова Менделеева о налоговых льготах
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Генпрокурор РФ Игорь Краснов, говоря на ВЭФ о применении налоговых льгот, вспомнил слова русского ученого Дмитрия Менделеева о том, что "политическая экономия не в том, чтобы стричь купоны, а в том, чтобы создавать условия для роста промышленных сил страны".
"Как отметил выдающийся русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев, "политическая экономия не в том, чтобы стричь купоны, а в том, чтобы создавать условия для роста промышленных сил страны". В этом контексте не менее важным средством стимулирования экономической активности следует признать применение налоговых льгот", - сказал он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
