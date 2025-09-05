Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.09.2025
Краснов впервые прокомментировал свое возможное назначение главой ВС
Краснов впервые прокомментировал свое возможное назначение главой ВС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Краснов впервые прокомментировал свое возможное назначение главой ВС
Генеральный прокурор России Игорь Краснов, ставший единственным кандидатом на должность главы Верховного суда РФ, впервые прокомментировал свое возможное... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T07:38+0300
2025-09-05T07:38+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов, ставший единственным кандидатом на должность главы Верховного суда РФ, впервые прокомментировал свое возможное назначение. Информация о том, что Краснов может возглавить Верховный суд России появилась 25 августа. Тогда глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. В августе президент РФ Владимир Путин присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу. В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет. Выступая на ВЭФ 5 сентября, Краснов впервые прокомментировал информацию о его возможном назначении на новую должность. На вопрос модератора сессии на полях форума о том, продолжит ли он заниматься вопросами правозащиты бизнеса в случае его утверждения президентом на должность главы ВС РФ, генпрокурор заявил, что время все расставит на свои места. Вместе с тем Краснов заверил, что государство, безусловно, продолжит оказывать поддержку бизнесу. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ПРАЙМ
07:38 05.09.2025
 
Краснов впервые прокомментировал свое возможное назначение главой ВС

Генпрокурор Краснов впервые прокомментировал свое возможное назначение главой ВС

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов, ставший единственным кандидатом на должность главы Верховного суда РФ, впервые прокомментировал свое возможное назначение.
Информация о том, что Краснов может возглавить Верховный суд России появилась 25 августа. Тогда глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда.
В августе президент РФ Владимир Путин присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу.
В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.
Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.
Выступая на ВЭФ 5 сентября, Краснов впервые прокомментировал информацию о его возможном назначении на новую должность.
На вопрос модератора сессии на полях форума о том, продолжит ли он заниматься вопросами правозащиты бизнеса в случае его утверждения президентом на должность главы ВС РФ, генпрокурор заявил, что время все расставит на свои места. Вместе с тем Краснов заверил, что государство, безусловно, продолжит оказывать поддержку бизнесу.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
