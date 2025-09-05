Краснов впервые прокомментировал свое возможное назначение главой ВС

https://1prime.ru/20250905/krasnov-861819842.html

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор России Игорь Краснов, ставший единственным кандидатом на должность главы Верховного суда РФ, впервые прокомментировал свое возможное назначение. Информация о том, что Краснов может возглавить Верховный суд России появилась 25 августа. Тогда глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил, что Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. В августе президент РФ Владимир Путин присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу. В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации. Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет. Выступая на ВЭФ 5 сентября, Краснов впервые прокомментировал информацию о его возможном назначении на новую должность. На вопрос модератора сессии на полях форума о том, продолжит ли он заниматься вопросами правозащиты бизнеса в случае его утверждения президентом на должность главы ВС РФ, генпрокурор заявил, что время все расставит на свои места. Вместе с тем Краснов заверил, что государство, безусловно, продолжит оказывать поддержку бизнесу. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

