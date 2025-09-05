https://1prime.ru/20250905/krdv-861820188.html
КРДВ договорилась с китайскими инвесторами о сотрудничестве
экономика
бизнес
мировая экономика
амурская область
хабаровский край
китай
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) договорилась с Ассоциацией Инвестиций провинции Хайнань (Investment Association Hainan) и компанией "Хунань Юньтянь" (Hunan Yuntian Law Firm) о сотрудничестве при реализации проектов в таких сферах, как культура, туризм, образование, медицина, международная торговля и финансы, инвестиции в инфраструктуру, сообщили в пресс-службе корпорации.
"Соглашение предполагает обмен информацией о мерах господдержки, выставочных мероприятиях и инвестиционных возможностях, оказание информационно-аналитической поддержки, организация бизнес-миссий и визитов делегаций, а также совместное участие в семинарах и конференциях", - говорится в сообщении.
По словам замгендиректора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилла Каменева, китайские инвесторы демонстрируют активны интерес к возможностям, которые предлагают дальневосточные и арктические преференциальные режимы.
"Запланировано создание пяти международных ТОР: в Амурской области, Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области. Новый механизм господдержки направлен на развитие производств с высокой добавленной стоимостью и привлечение крупных иностранных инвестиций в экономику макрорегиона. С привлечением иностранного капитала реализуются масштабные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики. Поскольку Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке, мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества", - отметил заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
