КРДВ договорилась с китайскими инвесторами о сотрудничестве - 05.09.2025
КРДВ договорилась с китайскими инвесторами о сотрудничестве
2025-09-05T07:47+0300
2025-09-05T07:47+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025) договорилась с Ассоциацией Инвестиций провинции Хайнань (Investment Association Hainan) и компанией "Хунань Юньтянь" (Hunan Yuntian Law Firm) о сотрудничестве при реализации проектов в таких сферах, как культура, туризм, образование, медицина, международная торговля и финансы, инвестиции в инфраструктуру, сообщили в пресс-службе корпорации. "Соглашение предполагает обмен информацией о мерах господдержки, выставочных мероприятиях и инвестиционных возможностях, оказание информационно-аналитической поддержки, организация бизнес-миссий и визитов делегаций, а также совместное участие в семинарах и конференциях", - говорится в сообщении. По словам замгендиректора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилла Каменева, китайские инвесторы демонстрируют активны интерес к возможностям, которые предлагают дальневосточные и арктические преференциальные режимы. "Запланировано создание пяти международных ТОР: в Амурской области, Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области. Новый механизм господдержки направлен на развитие производств с высокой добавленной стоимостью и привлечение крупных иностранных инвестиций в экономику макрорегиона. С привлечением иностранного капитала реализуются масштабные проекты в области промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики. Поскольку Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке, мы заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества", - отметил заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
07:47 05.09.2025
 
