Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали об инерционности процессов в экономике - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/kreml-861818208.html
В Кремле рассказали об инерционности процессов в экономике
В Кремле рассказали об инерционности процессов в экономике - 05.09.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали об инерционности процессов в экономике
Процессы в экономике инерционны, эффекта от принятых решений приходится ждать месяцы, а иногда даже год, заявил в интервью РИА Новости на Восточном... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T06:46+0300
2025-09-05T06:46+0300
экономика
россия
рф
владивосток
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861818208.jpg?1757044003
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Процессы в экономике инерционны, эффекта от принятых решений приходится ждать месяцы, а иногда даже год, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В экономике все процессы, они сильно инерционные, везде большая инерция, и отклик на принимаемое решение наступает только через месяцы, а иногда даже через год", - отметил Песков в интервью, говоря о процессе охлаждения российской экономики. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в России существуют разные мнения о необходимых мерах для разогрева экономики. "Есть, скажем так, лагерь экономистов, который считает, что нужно срочно предпринимать меры для того, чтобы выходить из него, чтобы опять перейти к разогреву экономики. Кто-то считает, что все идет нормально. Это абсолютно, мне кажется, нормальный дискуссионный процесс", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владивосток, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, РФ, Владивосток, Дмитрий Песков
06:46 05.09.2025
 
В Кремле рассказали об инерционности процессов в экономике

Песков: эффект от принятых решений приходится ждать месяцы, а иногда даже год

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Процессы в экономике инерционны, эффекта от принятых решений приходится ждать месяцы, а иногда даже год, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В экономике все процессы, они сильно инерционные, везде большая инерция, и отклик на принимаемое решение наступает только через месяцы, а иногда даже через год", - отметил Песков в интервью, говоря о процессе охлаждения российской экономики.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в России существуют разные мнения о необходимых мерах для разогрева экономики.
"Есть, скажем так, лагерь экономистов, который считает, что нужно срочно предпринимать меры для того, чтобы выходить из него, чтобы опять перейти к разогреву экономики. Кто-то считает, что все идет нормально. Это абсолютно, мне кажется, нормальный дискуссионный процесс", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯРФВладивостокДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала