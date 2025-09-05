https://1prime.ru/20250905/kreml-861818208.html
В Кремле рассказали об инерционности процессов в экономике
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Процессы в экономике инерционны, эффекта от принятых решений приходится ждать месяцы, а иногда даже год, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В экономике все процессы, они сильно инерционные, везде большая инерция, и отклик на принимаемое решение наступает только через месяцы, а иногда даже через год", - отметил Песков в интервью, говоря о процессе охлаждения российской экономики.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в России существуют разные мнения о необходимых мерах для разогрева экономики.
"Есть, скажем так, лагерь экономистов, который считает, что нужно срочно предпринимать меры для того, чтобы выходить из него, чтобы опять перейти к разогреву экономики. Кто-то считает, что все идет нормально. Это абсолютно, мне кажется, нормальный дискуссионный процесс", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
