Криптобанк может появиться в Белоруссии - 05.09.2025
Криптобанк может появиться в Белоруссии
МИНСК, 5 сен - ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правления Национального банка Белоруссии Александр Егоров предложил создать в стране криптобанк, инициативу провести в стране такой эксперимент он изложил на совещании у главы государства Александра Лукашенко по вопросам развития сферы цифровых знаков, сообщает агентство Белта. Это предложение, по его словам, было в целом поддержано президентом. "При этом было обращено внимание, что на уровне президента должны быть приняты все решения, чтобы потенциальным инвесторам было понятно, как это будет функционировать, во-первых. А во-вторых, гарантии по сути будут на уровне государства и подписаны непосредственно президентом в форме указа", - приводит агентство слова Егорова. Предполагается, что в течение месяца Национальный банк и правительство подготовят соответствующий проект указа, который будет внесен на подпись главе государства. В доработанном варианте президент потребовал устранить отдельные "белые пятна" и недостатки, о которых шла речь во время обсуждения инициативы Нацбанка на совещании. В частности, говорилось о том, что Белоруссия, создавая у себя криптобанк, является первопроходцем с точки зрения мировой финансовой системы, нарабатывает уникальный опыт. На данный момент похожие структуры есть только в Швейцарии, Сингапуре и одном из штатов США, сообщило агентство. Как уточнил Егоров, в Швейцарии и Сингапуре криптобанками стали обычные банки, которым разрешили покупать криптовалюты, брать их в обращение, на баланс. В США пошли по другому пути: разрешили использовать криптовалюты наравне с обычными деньгами, валютами. То есть граждане могут хранить средства как в крипте, так и в обычных деньгах. Но в этом случае возникает сложный вопрос, как в случае с криптой обеспечить сохранность средств граждан, гарантировать их возврат, с учетом очень большой волатильности и рисков криптовалютного рынок. "Поэтому мы предлагаем провести эксперимент. Понятного, выстроенного законодательства нигде в мире нет. Соответственно, наша задача, как мы ее видим, - создать определенную законодательную юрисдикцию совместно с инвесторами с точки зрения безопасности, прозрачности работы этих институтов, обеспечения сохранности средств инвесторов. Мы видим три года эксперимента как эволюционный режим, когда мы вместе с инвестором будем это законодательство корректировать с учетом того, как это будет происходить", - сказал на совещании первый зам председателя Нацбанка. По его словам, создавать криптобанк предлагается в форме небанковской коммерческой финансовой организации (НКФО). Такие структуры в Белоруссии уже есть, законодательным регулированием их деятельности занимается Нацбанк. По сравнению с другими НКФО криптобанки должны иметь больше ограничений. "Наша текущая позиция: деньги граждан Беларуси криптобанк привлекать не должен, потому что есть риск того, что эти деньги могут быть уведены за границу, украдены или их стоимость снизится, потому что снизится стоимость криптовалют", - сказал первый зам председателя Нацбанка. Егоров подчеркнул, что Белоруссия в плане развития криптовалютного рынка открыта для инвесторов из разных стран.
